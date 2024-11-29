Siemens Türkiye Opera Yarışması'nın Kazananları Belli oldu

Ekonomi

Siemens Türkiye Opera Yarışması'nın kazananları jüri değerlendirmesi sonrası belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kültür ve sanatın gelişimine önemli katkılar sunan ve yetenekli genç sanatçıların tanınmasına imkan tanıyan organizasyonda dereceye girenler ödüllendirildi.

Kadıköy Süreyya Operasında gerçekleşen gecede yarışmanın birincisi Güneş Uluçay, ikinciliği paylaşan Berke Tükenmez ve Nazlıcan Karakaş, üçüncüsü Emre Parlar, yarışmanın 2023 birincisi Eda Umay Akan ve 2007 üçüncüsü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün ile birlikte performanslarını sergilediler.

Siemens Türkiye Opera Yarışması'nda dereceye giren gençler, farklı ülkelerdeki önemli sahnelerde Türkiye'yi temsil edecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmada ilk üçe giren genç opera sanatçıları için dünyanın önemli müzik okullarında, kariyerlerinde önemli bir imkanlar sunulacak.

Yarışmanın birincisi Güneş Uluçay, Komische Oper Berlin'de odisyon ve Dutch National Opera'da odisyon davetinin yanı sıra 3 bin avro para ödülünün, ikincilerden Berke Tükenmez İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonunda bir rol ve 1000 avro para ödülünün, yine ikinci olan Nazlıcan Karakaş, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonunda bir rol, Komische Oper Berlin'de bir rol ve 1000 avro para ödülünün, üçüncüsü Emre Parlar ise 1000 avro para ödülünün sahibi oldu.

Kazananlar ayrıca Andante Klasik Müzik Dergisi'nde kapak konusu olarak yer alacak. Son olarak İlkim Derin Akdeniz, Jüri Özel Ödülü Dutch National Opera odisyon daveti ödülünün sahibi oldu.

Dijitalizasyon ve teknolojiyi sanata da entegre ederek bu yıl yine hibrit olarak düzenlenen yarışmada değerlendirme uluslararası jüri tarafından gerçekleştirildi.

Puanlamalar Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve Jüri Başkanı Stephan Frucht, 1998 Siemens Türkiye Opera Yarışması birincisi, Opera Sanatçısı Burak Bilgili, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Opera Sanatçısı ve 2007 Siemens Türkiye Opera Yarışması üçüncüsü Caner Akgün, Komische Opera Berlin'den Eva Pons, Dutch National Opera Studio Sanat Direktörü Rosemary Joshua ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Klasik Müzik Araştırmacısı ve Bariton Ses Sanatçısı Serhan Bali tarafından yapıldı.

Siemens Türkiye'nin 26 yıldır düzenlediği Siemens Türkiye Opera Yarışması, Türkiye'nin genç yeteneklerine ışık tutarak, opera sanatının ülkemizde gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Yarışma, Siemens'in kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, kültürel ve sanatsal gelişimi destekleme misyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya, lider bir teknoloji şirketi olarak, yeteneklerin ve yaratıcılığın her alanda desteklenmesi gerektiğine inandıklarını ve bu anlayışla sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini belirtti.

Özkaya, "Tam 26 yıldır düzenlediğimiz bu değerli yarışmayla, ülkemizin kültür ve sanat alanındaki gelişimine katkı sunarken, genç sanatçı adaylarımızın kariyerleri için çok önemli fırsatlar sunuyoruz. Siemens Türkiye olarak sanata desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.