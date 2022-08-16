Siemens, üçüncü çeyrekte 22 milyar euro gelir elde etti

Siemens, 2022 yılı üçüncü çeyrek dönem finansallarını açıkladı. Şirket; Siparişler, Dijital Endüstriler ve Akıllı Altyapılar iş alanlarında önemli bir büyüme ile 22 milyar euro gelir elde etti. Mali yılın başlangıcından bu yana, siparişleri karşılaştırılabilir bazda yüzde 20 artarak 67,2 milyar euro olan şirkette, üçüncü çeyrek dönem geliri, karşılaştırılabilir bazda yüzde 4 artarak 17,9 milyar euroya ulaştı.

Siemens, 2022 mali yılı üçüncü çeyrek dönem rakamlarını açıkladı. Şirket, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların, yüksek enflasyonun ve koronavirüs pandemisiyle ilişkili durumların etkilediği süregelen karmaşık makroekonomik ortama rağmen birçok kilit pazarda büyüme fırsatı yakaladı. Şirket ayrıca, elektronik bileşenler, hammaddeler ve lojistikle ilgili tedarik zinciri risklerinin olumsuz etkilerinden korunmaya devam etti.

Üçüncü çeyrekte şirket, kur çevrimi ve portföy etkileri hariç olmak üzere karşılaştırılabilir bir bazda yüzde 4 artışla 17,9 milyar euroya ulaştı. Siparişler, mali yılın başlangıcından bu yana karşılaştırılabilir bazda yüzde 1 artarak 22 milyar euroya ve karşılaştırılabilir bazda yüzde 20 artarak 67,2 milyar euroya ulaştı. 1,23 olan sipariş/satış oranı yüksek seviyesini korudu. Yüksek kalitede birikmiş sipariş toplamı 99 milyar euro ile yeni bir rekora ulaştı.

Karlı Endüstri İş Alanı, Yunex Traffic'in satışından elde edilen 739 milyon euroluk gelir de dahil olmak üzere yüzde 27 büyüyerek 2,9 milyar euroya ulaştı. Endüstri İş Alanındaki kar marjı yüzde 17'ye yükseldi. Net zarar, toplam 1,5 milyar euroya ulaştı. Bu düşüş, Siemens Energy'deki hissenin 2,7 milyar euroluk vergiden düşülemeyen değer düşüklüğü ve Rusya ile ilgili toplam 0,6 milyar euroluk etkilerden kaynaklandı. Satın alma fiyatı tahsisi muhasebesinin etkileri öncesinde hisse başına karşılık gelen baz gelir, negatif 1,85 euro oldu. Siemens Energy'deki hissenin değer düşüklüğüne ilişkin yük hariç tutulduğunda, toplamda pozitif 1,52 euro oldu. Siemens Grubu için devam eden ve durdurulan faaliyetlerden sağlanan serbest nakit akışı, Endüstri İş Alanında 2,5 milyar euroluk güçlü serbest nakit akışı ile birlikte mükemmel bir seviyeye, 2,3 milyar euroya ulaştı.

Dijital endüstrilerde, önemli pazar segmentlerinde devam eden büyüme ivmesine bağlı olarak siparişler, tüm işletmeler ve bölgelerde karşılaştırılabilir bazda toplam yüzde 32 arttı ve 6,5 milyar euroya ulaştı. Gelir ayrıca tüm iş alanları ve bölgelerde karşılaştırılabilir bazda toplam yüzde 12 artarak 4,9 milyar euroya yükseldi. Kar, 901 milyon euro ile önceki yılın çeyreğine ilişkin rakamın yüzde 6 üzerinde olurken, kar marjı yüzde 18,3 oldu. Karlılık, öncelikle yüksek marjlı elektronik ürünlerdeki kıtlık, ürün yaşam döngüsü yönetimi işindeki düşük gelir ve iş alanlarındaki bölümlerin SaaS'a geçişinin etkisi de dahil olmak üzere bulut tabanlı faaliyetlerle ilgili yüksek harcamalar nedeniyle geri tutuldu.

Akıllı Altyapılar'da siparişler karşılaştırılabilir bazda yüzde 26 artarak 5,5 milyar euro'ya ulaştı. Veri merkezlerine yönelik devam eden güçlü talep nedeniyle, özellikle de ABD'nin güçlü katkısıyla tüm işletmelerde ve üç raporlama bölgesinin tamamında büyüme sağlandı. Gelir, en büyük katkının elektrikli ürünler iş alanından gelmesiyle, tüm işletmelerde karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artarak 4,4 milyar euroya ulaştı. Coğrafi bazda büyüme Amerika ve Avrupa tarafında etkili olurken, Çin'deki gelir Covid-19 kaynaklı sokağa çıkma yasakları nedeniyle karşılaştırılabilir bazda düştü. Kar, yüzde 31 artarak 562 milyon euroya ulaştı.

Ulaşım (Mobility), 2,8 milyar euroluk sipariş aldı, önceki yılın çeyreğinde sipariş alımı, Amerika'daki 2,8 milyar euroluk bu büyük sipariş nedeniyle yüksek oldu. 2022'nin üçüncü çeyreğinde, gelir karşılaştırılabilir bir bazda yüzde 4 artarak 2,5 milyar euroya ulaşırken, 704 milyon euroluk kar, büyük oranda Yunex'in satışından elde edilen 739 milyon euroluk gelirle desteklendi. Kar marjı yüzde 28,7'ye yükseldi.

Siemens Grubu için, yüzde 6 ila yüzde 8'lik karşılaştırılabilir gelir artışı, kur çevrimi ve portföy etkileri hariç ve 1'in üzerinde bir sipariş-satış oranı bekleniyor. Şirket, satın alma fiyatı tahsis muhasebesinden (EPS öncesi PPA) önce temel EPS'yi net gelirden yönlendirmek için Endüstri İş Alanında karlı büyümenin devam etmesini bekliyor. Şirketin Siemens Energy AG'deki hissesinin mali yılın üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar euroluk nakit dışı değer düşüklüğünü takiben, kılavuz, hisse başına 3,37 euroluk karşılık gelen kazanç etkisini içerecek şekilde düzeltildi ve bu da EPS öncesi PPA için 5,33 euro ile 5,73 euro arasında bir aralık sağladı. Bu aralık, şirketin bu değer düşüşü hariç olmak üzere 8,70 euro ila 9,10 euro arasında olan EPS öncesi PPA için orijinal kılavuzunu temsil ediyor.

Dijital Endüstriler, 2022 mali yılı için yüzde 9 ila yüzde 12 arasında karşılaştırılabilir bir gelir artışı ve yüzde 19 ila yüzde 21 arasında bir kar marjı bekliyor. Akıllı Altyapılar, 2022 mali yılı için yüzde 6 ila yüzde 9 arasında karşılaştırılabilir bir gelir artışı ve yüzde 12 ila yüzde 13 arasında bir kar marjı bekliyor. Ulaşım, 2022 mali yılı gelirinin önceki yılın seviyesinde; kar marjının ise yüzde 7,5 ila yüzde 8,5 (önceden yüzde 10 ila yüzde 10,5) olması bekleniyor.

Roland Busch: "2022 mali yılının başından bu yana siparişlerde yüzde 20'lik bir büyüme ile ciromuz güçlü kalmaya devam etti"

Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch, yaptığı açıklamada, "Yüksek talebin devam ettiği bir pazar ortamında önemli fırsatlar yakaladık. 2022 mali yılının başından bu yana siparişlerde yüzde 20'lik bir büyüme ile ciromuz güçlü kalmaya devam etti. Bu, yaptığımız işe olan talebin azalmadığını ve işimizin büyüdüğünü gösteriyor. Belirsizlik dönemlerinde bile başarılı olmak için uygun ürün ve çözümlerle güçlü bir stratejiye sahibiz. Üçüncü çeyrekte, müşterilerimizin dijital dönüşümünü hızlandıran açık dijital iş platformumuz Siemens Xcelerator'ın lansmanı ile teknolojik bir şirket olarak önemli ilerlemeler kaydettik. Ayrıca, akıllı binalar alanındaki liderlik konumumuzu mükemmel bir şekilde tamamlayan ve sektörde olağanüstü bir SaaS (servis olarak yazılım) oyuncusu olan Brightly Software'i de satın aldık" dedi.

Siemens AG CFO'su Ralf P. Thomas ise şu açıklamada bulundu: "Devam eden toplam gelir ivmemiz, 99 milyar euroluk rekor, yüksek kalite ve yüksek miktarda siparişe dönüştü. Yine, mali gücümüzü daha da vurgulayan 2,3 milyar euroluk olağanüstü bir serbest nakit akışı elde ettik. Ayrıca, portföy optimizasyonumuzu tutarlı ve başarılı bir şekilde uygularken hisse geri alım programımızı hızlandırdık." - İSTANBUL