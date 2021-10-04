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Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - Son Dakika

Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı

04.10.2021 09:35

Son dakika ekonomi haberi: Şifa kaynağı yöresel tatlılar olan harire ve cevizli sucuk yapımı başladı Mardin'in şifa kaynağı yöresel tatlıları harire ve cevizli sucuk yapımı başladı.

Şifa kaynağı yöresel tatlılar olan harire ve cevizli sucuk yapımı başladı

MARDİN - Mardin'in şifa kaynağı yöresel tatlıları harire ve cevizli sucuk yapımı başladı.

Vatandaşlar, 20'den fazla üzüm çeşidine sahip Mardin'de üzüm suyundan üretilen harire ve cevizli sucuk yapımı için kolları sıvadı. Doğal ve katkı maddesi içermeyen harire tatlısı ve cevizli sucuğun şifa kaynağı olduğu belirtildi. Mardin'de mevsiminin başlamasıyla üzüm bağı olan bütün evlerin damlarında harire, cevizli sucuk ve pestil yapılmaya başlandı. Sağlık açısından cevizli sucuk, enerji değeri yüksek proteinler de içeriyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde üzüm şırasından üretilen cevizli sucuğun önemli etkiye sahip olduğu bildirildi. Yıllardır dededen kalma mesleği devam ettirdiğini söyleyen kuruyemiş işletmecisi Halil Alkanoğlu, " Türkiye'deki, dünyadaki herkese hizmet vermeye devam edeceğim. Allah'ın izniyle. Üzümleri topluyoruz. Üzüm toplandıktan sonra sıkım aşamasına geçiyoruz. Sıkım aşaması bittikten sonra yaklaşık 2-3 saat üzümün şıradan harire kıvamına geçinceye kadar kaynatıyoruz. 3 saat kaynadıktan sonra biraz dinlendiriyoruz. Belirli bir dinlenmeden sonra biraz un katıyoruz katılaşsın diye. Sonra cevizleri karıştırıyoruz. Yapılan karışımın adına 'Harire' diyoruz biz Mardin'de" dedi.

"Harire Mardin'in yöresel tatlısıdır"

Doğal katkısız olduğunu belirten Alkanoğlu, "Herhangi bir katkı maddesi bulundurmuyor, saf üzümden yapılıyor. Belirli bir karıştırmadan sonra cevizlerimizi batırıyoruz. Mardin'in yöresel tatlısını halka sunuyoruz. Cevizli sucuk yapıyoruz. Bir de pestil yapılıyor. Aynı harire aşamasından bizim Mardin'de bez var üstüne döküyoruz. Pestil çıkarıyoruz. Pestilde Mardin'in yöresel tatlısıdır. O da cevizli sucuğun cevizsiz hali yufka gibi oluyor, açılıyor içine cevizleri dizip sarıp yiyorlar" diye konuştu.

Evin en büyük gelini olduğunu ifade eden Esra Bakay, "Harire yapıyoruz. Üzüm suyundan yapılıyor. Sadece üzüm suyu ve un koyuyoruz cevizli sucuk için. Bunun zorluğu ise tam 1 gün boyunca bununla uğraşıyoruz. 3 saat boyunca kaynatıyoruz. İlk başta üzümü basıp ondan sonra üzüm suyunu sıkıp çıkarıyoruz. Daha sonra 2 saat kadar kaynatıp harire yapıyoruz. Daha sonra cevizleri batırıp kurutmaya bırakıyoruz. 2-3 gün boyunca güneşin altında kuruyor" şeklinde konuştu.

Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı

Enerji, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Şifa kaynağı yöresel tatlar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - Son Dakika Ekonomi


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