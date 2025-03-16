Sigara Vergileri Yeniden Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sigara Vergileri Yeniden Düzenlendi

Sigara ÖTV'si ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi; fiyat artışı 4.4'ten 3.8 liraya düştü.

16.03.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Düzenlemeye göre, maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.

Sigarada özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarlarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi. Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4.4'ten 3.8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi. Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4.4 lira değil 3.8 lira oldu. Bunun enflasyonist etkisinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.

Sigara vergi sistemi, fiyata bağlı vergi unsuru olan nispi vergi ve dolayısıyla mali çarpanın yüksek olması sebebiyle önemli bir enflasyonist etki oluşturuyor. Fiyata bağlı yüksek nispi vergi oranları, maliyet artışlarının fiyata kaç katı oranında yansıtılacağını gösteren 'mali çarpanı' artırıyor. Yüksek mali çarpan, maliyetlerin satış fiyatlarına katlanarak yansıyınca enflasyonu daha da olumsuz etkiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında tütün ürünlerinden elde edilen ÖTV bir önceki seneye göre yüzde 75 artışla 309 milyar TL olarak gerçekleşti. Sigara ÖTV gelirlerindeki bu artışın toplam vergi geliri artışından (yüzde 62) ya da toplam ÖTV geliri artışından (yüzde 56) daha yüksek olduğu dikkat çekiyor. Tütün mamullerinden elde edilen 309 milyar TL'lik ÖTV geliri toplam ÖTV gelirlerinin yüzde 21'ini, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 4'ünü oluşturuyor.

Son düzenleme sonrası sigara fiyatına bağlı nispi vergi yüzde 50, mali çarpan da 3,8 iken AB ülkelerinde nispi vergi ortalaması yüzde 27, mali çarpan ortalaması ise yaklaşık 2 seviyesinde. 2008 global krizi sonrasında 28 AB ülkesinden 22'si, sigara vergilendirmesinde nispi vergi oranını düşürdü, maktu vergi miktarını artırdı. Böylece, sigara vergilendirme sistemini çok daha öngörülebilir hale getirerek enflasyon etkisini minimize etti. Piyasa dinamikleri, tüketici davranışları ve ekonomik öncelikler göz önünde bulundurularak, bazı AB ülkelerinde yüksek nispi ağırlıklı vergi sistemlerinden bir anda maktu ağırlıklı sistemlere geçildi, bazı ülkelerde ise geçiş yıllara yayılan bir plan çerçevesinde gerçekleşti.

İsveç ve Danimarka nispi vergi oranlarını tek seferde indiren ülkelere örnek verilebilir. İsveç yüzde 39 olan nispi vergi oranını 2011 yılında yüzde 1'e, Danimarka da yüzde 21,7 olan nispi vergi oranını 2012 yılında tek seferde yüzde 1'e düşürerek her iki ülke de maktu vergiyi artırdı. Bu düzenlemelerin ardından sigaradan elde edilen ÖTV gelirlerinde artış görüldü.

Portekiz halen AB ortalamasının altında olan nispi vergi oranını 1 Ocak 2024'ten geçerli olacak şekilde yüzde 12'den yüzde 1'e indirdi. Romanya 1 Ocak 2024'ten geçerli olacak şekilde yürürlüğe giren vergi planında yüzde 12 olan nispi vergi oranını 2026'ya kadar birer puan düşüreceğini açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde nispi vergi oranını 3 puan düşürerek yüzde 34 seviyesine getiren Belçika 2025 yılında nispi vergi oranını yüzde 31,5 seviyesine indirdi. İspanya yüzde 51 olan nispi vergi oranını 2025 yılında yüzde 48,5 seviyesine düşürdü. İtalya yüzde 51,2 seviyesinde olan nispi vergi oranını 2023 yılında yüzde 49,5 seviyesine düşürdü. Almanya yüzde 21,7 olan nispi vergi oranını 2022 yılında yüzde 19,8'e indirdi. Avusturya 2011 yılında yüzde 42 olan nispi vergi oranını 2020'ye kadar kademeli olarak yüzde 36 seviyesine düşürdü. Son 5 yılda düzenlemelere devam ederek nispi vergi seviyesini yüzde 32'ye kadar indirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Finans, ÖTV, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigara Vergileri Yeniden Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’deki Husiler: ABD’nin Sana’ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak Yemen'deki Husiler: ABD'nin Sana'ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak
ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
İsrailli esir ailesinden Netanyahu’ya ve hükümete karşı ayaklanma çağrısı İsrailli esir ailesinden Netanyahu'ya ve hükümete karşı ayaklanma çağrısı
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken iddia Turan Güneş Bulvarı detayı dikkat çekti CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken iddia! Turan Güneş Bulvarı detayı dikkat çekti
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga

16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
10:37 Araçlara alkol kilidi geliyor İşte yeni uygulamanın teknik şartları Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları
10:32 Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
10:05 Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 18:00:05. #7.13#
SON DAKİKA: Sigara Vergileri Yeniden Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.