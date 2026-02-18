Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Güncellenen fiyat listesine göre Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışına gidildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL'ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL oldu. Zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 itibarıyla bayilerde uygulanmaya başlandı.

İLK ZAM HABERİ JTI GRUBUNDAN GELMİŞTİ

İlk zam açıklaması JTI grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL'ye çıktı. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL olarak belirlendi. Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmadı. Sarmalık tütün kullananları da etkileyen düzenlemeyle 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL'ye yükseldi.

SİGARA KULLANANLAR DİKKAT

Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.