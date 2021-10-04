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Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu - Son Dakika

Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu

04.10.2021 09:34

Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Philip Morris SA grubuna ait sigaralara 1 lira zam geldi. Fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 15.50 olurken, en pahalı sigara ise 19.50 liradan satılacak.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Twitter üzerinden paylaşım yapan Aybaş, sigaradaki zamların bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi.

1 LİRA ZAM

Aybaş'ın paylaşımına göre P..... M..... grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam görülürken, ortalama artış yüzde 6.25 oldu.

EN UCUZ SİGARA 15,50 LİRA

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu.

ENFLASYONA 0.30 PUAN ETKİ ETMESİ BEKLENİYOR

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.25'lik zammın enflasyona 0.30 puan artış yönünde etki etmesi bekleniyor

Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu

Philip Morris, Türk Lirası, Sigara, Tütün, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu - Son Dakika Ekonomi


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