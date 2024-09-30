Sigorta Haftası'nda İş Sürekliliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sigorta Haftası'nda İş Sürekliliği Vurgusu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, risklerin sigorta şirketlerine devredilmesi gerektiğini vurguladı.

30.09.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş sürekliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için risklerimizi sigorta şirketlerine devretmeliyiz. Yani, konutlarımızı, fabrikalarımızı, iş yerlerimizi, ticari alacaklarımızı en önemlisi de hayatımızı ve sağlığımızı sigortalatmalıyız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Son yıllarda Türkiye'de ve tüm dünyada yaşanan doğal afetlerde artış gözlemlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, deprem, sel, fırtına ve yangınların çok sayıda can kaybına neden olduğunu ve sosyal ve ekonomik hayatı da olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

"İş sürekliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için risklerimizi sigorta şirketlerine devretmeliyiz"

Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının hala taze olduğunu ve Covid-19 pandemisinin etkilerinin de yaşanmaya devam ettiğini belirterek, "Sigortacılık sisteminin çeşitli riskler için bizlere sunduğu koruma ürünleri çok büyük önem arz etmektedir. Ekonomik büyüme ve toplumsal refah için, sanayi tesisleri kurmak, yeni iş modelleri ve teknolojiler geliştirmek tek başına yeterli olmuyor. Kurulan tesislerin, elde edilen kazanımların aynı zamanda da korunması yani sürdürülebilirliğin sağlanması gerekiyor. İş sürekliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için risklerimizi sigorta şirketlerine devretmeliyiz. Yani, konutlarımızı, fabrikalarımızı, iş yerlerimizi, ticari alacaklarımızı en önemlisi de hayatımızı ve sağlığımızı sigortalatmalıyız" açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, zorunlu deprem sigortasının önemine de değinerek, "Tüm dünya için örnek bir uygulama olan ve DASK kurumunca sunulan zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletilerek zorunlu afet sigortasına (ZAS) dönüşümü sağlanıyor. 2025 yılında yürürlüğe girecek uygulama ile vatandaşlarımız depremin yanı sıra sel, orman yangını, fırtına gibi risklere karşı da koruma altına alınacak. Felaketin olumsuz etkileri çok daha hızlı şekilde bertaraf edilecek" ifadelerine yer verdi.

"Zorunlu Afet Sigortası uygulama sürecinde de acente ve eksperlerimiz önemli görevler üstlenecek"

TOBB çatısı altında Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) bünyesinde örgütlenen sigorta acenteleri ve eksperlerin, Türkiye'deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkı sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Zorunlu Afet Sigortası uygulama sürecinde de acente ve eksperlerimiz önemli görevler üstlenecek. Bu vesileyle yapmış oldukları başarılı çalışmalarla, sigorta sektöründeki üyelerimizin sorunlarını her ortamda gündeme taşıyarak bunların pek çoğunun çözülmesini sağlayan SAİK ve SEİK Başkanlarımızı ve Komite Üyelerimizi kutluyorum. Birlikte çalıştığımız sigorta acentelerimiz ile sigorta eksperlerimiz başta olmak üzere, tüm sigorta sektörümüzün, çalışanların ve sigortalıların Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Doğal Afetler, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Finans, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigorta Haftası'nda İş Sürekliliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sigorta Haftası'nda İş Sürekliliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement