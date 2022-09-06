TSB Genel Sekreter Yardımcılığı'na Balkır Demirkan atandı

Sigortacılık alanında 20 yıla yakın tecrübesi bulunan Balkır Demirkan, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı.

TSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği olarak, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak, sektörü büyütmek, ürünleri sigortalılar lehine geliştirerek yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalıştıklarını belirterek, Çünkü biliyoruz ki 'Sigorta Kıymet Bilmektir'. Bu vizyonumuz doğrultusunda, 13 yıldır TSB bünyesinde değerli çalışmalar yürüten Balkır Demirkan'ın, sigortacılık bilgisi ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle sigorta ve özel emeklilik sektörünün çatı kuruluşu TSB'nin başarılı faaliyetlerine ve sigortacılık sektörüne katkılarını sürdüreceğine inanıyorum. Sigorta ve özel emeklilik sektörünün çatı kuruluşu TSB'yi, kariyer basamaklarının en üst seviyesi olarak konumlamak için yapılanmamız üzerinde titizlikle duruyor, sektörümüzün kıymetli isimlerini aramıza katarak gücümüze güç katıyoruz. Sayın Demirkan'ın TSB yönetiminde yer alması bu amacımızı destekleyen bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Balkır Demirkan, 2009'dan itibaren Türkiye Sigorta Birliği "Kaza Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi" üyesi ve başkanlığı görevleri, "Doğrudan Tazmin Çalışma Komitesi", "Sahte Hasar Çalışma Komitesi", "Kötü Riskler Havuzu Projesi", "Bireysel Sigortalar Komitesi", "SBM Raporlama Komitesi" ve çeşitli alt komite ve çalışma gruplarında görev aldı.

1 Eylül'de TSB Genel Sekreter Yardımcılığı'na atan Demirkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi'nde yüksek lisans (MBA) yaptı. Kariyerine 1998'de İktisat Bankası'nda müfettiş olarak göreve başlayan Balkır Demirkan, sigorta sektörüne 2002'den AXA Sigorta ile adım attı. Burada iç denetim, hasar, bireysel teknik ve teknik operasyonlar konusunda çeşitli görevler aldı ve genişletilmiş icra kurulu üyeliklerinde bulundu. 2016'da Ethica Sigorta'nın teknik, hasar, reasürans ve hukuktan sorumlu genel müdür yardımcısı oldu.

2017-2021 arasında Sigorta Tahkim Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunan Demirkan, sigorta şirketleri ile sigorta sektörü kurumlarına fiyatlama, UW, hasar, uyum, IFRS, sigorta yönetimi danışmanlıkları yaptı.

Sigortacılık ve ilgili konularda makaleleri bulunan Demirkan, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı'nda (TSEV) kaza sigortaları ve fiyatlandırma üzerine eğitimler veriyor. Mimar Sinan Üniversitesi'nde konuk konuşmacı olarak uzmanlığını paylaşıyor. Sigorta tekniğine ilişkin çeşitli değerlendirmelerini sigorta teknik adlı blog aracılığıyla takipçileriyle ile paylaşan Balkır Demirkan, iyi derecede İngilizce biliyor.