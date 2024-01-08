Sigortam.net, müşterilerini 2024\'e daha güvende olmalarını sağlamaya davet ediyor

Sigortam.net, 2024'e başlarken müşterilerini, daha güvende olmalarını sağlayacak adımlar atmaya davet ederek, hazırladığı sigortacılık rehberini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, değişen yaşam şartları ve finansal durumlarda meydana gelen değişiklere karşı müşterilerini güvenceye almak adına, sigorta poliçelerini düzenli olarak gözden geçirmek ve ihtiyaçlara uygun hale getirmek büyük önem taşıyor.

Sigortam.net, tüm müşterilerinin 2024'te daha güvenli sigortacılık adımları atmaları için bir rehber hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sigortam.net CEO'su Ataman Kalkan, yeni yılın finansal güvenceyi gözden geçirip iyileştirme fırsatı sunduğunu bildirdi.

Kalkan, "Yaşam şartları değişebilir ve sigortacılıkta değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlamak önemlidir. Sigortam.net olarak, müşterilerimizin daha güvende olmalarını sağlamayı daima öncelikli görüyor ve hatırlatıyoruz: Sigorta hedeflerinizi belirlemek ve güncellemek, finansal geleceğinizi daha güçlü kılmak adına atabileceğiniz önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sigorta yaptırırken, "kasko ve trafik sigortası incelemesi", "aile durumu değişiklikleri", "konut sigortası değerlendirmesi" ve "sağlık sigortası kapsamı" gibi maddelerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.