 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sigortam.net, müşterilerini 2024'e daha güvende olmalarını sağlamaya davet ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sigortam.net, müşterilerini 2024'e daha güvende olmalarını sağlamaya davet ediyor

Sigortam.net, müşterilerini değişen yaşam şartları ve finansal durumlar karşısında güvence altına almak için sigorta poliçelerini gözden geçirmeleri ve ihtiyaçlara uygun hale getirmeleri konusunda uyarıyor. Şirket, müşterilerine rehberlik etmek amacıyla 2024'te daha güvenli sigortacılık adımları atmaları için bir rehber hazırladı. Sigortam.net CEO'su Ataman Kalkan, sigortacılıkta değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlamanın önemini vurgulayarak, sigorta hedeflerini belirlemenin ve güncellemenin finansal geleceği güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Açıklamada, sigorta yaptırırken kasko ve trafik sigortası incelemesi, aile durumu değişiklikleri, konut sigortası değerlendirmesi ve sağlık sigortası kapsamının göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Sigortam.net, müşterilerini 2024\'e daha güvende olmalarını sağlamaya davet ediyor
08.01.2024 - 12:31,
Abone Ol

Sigortam.net, 2024'e başlarken müşterilerini, daha güvende olmalarını sağlayacak adımlar atmaya davet ederek, hazırladığı sigortacılık rehberini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, değişen yaşam şartları ve finansal durumlarda meydana gelen değişiklere karşı müşterilerini güvenceye almak adına, sigorta poliçelerini düzenli olarak gözden geçirmek ve ihtiyaçlara uygun hale getirmek büyük önem taşıyor.

Sigortam.net, tüm müşterilerinin 2024'te daha güvenli sigortacılık adımları atmaları için bir rehber hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sigortam.net CEO'su Ataman Kalkan, yeni yılın finansal güvenceyi gözden geçirip iyileştirme fırsatı sunduğunu bildirdi.

Kalkan, "Yaşam şartları değişebilir ve sigortacılıkta değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlamak önemlidir. Sigortam.net olarak, müşterilerimizin daha güvende olmalarını sağlamayı daima öncelikli görüyor ve hatırlatıyoruz: Sigorta hedeflerinizi belirlemek ve güncellemek, finansal geleceğinizi daha güçlü kılmak adına atabileceğiniz önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sigorta yaptırırken, "kasko ve trafik sigortası incelemesi", "aile durumu değişiklikleri", "konut sigortası değerlendirmesi" ve "sağlık sigortası kapsamı" gibi maddelerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sigorta, Güvenlik, Finans, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigortam.net, müşterilerini 2024'e daha güvende olmalarını sağlamaya davet ediyor - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 12:57:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sigortam.net, müşterilerini 2024'e daha güvende olmalarını sağlamaya davet ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement