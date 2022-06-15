Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor - Son Dakika
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Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor

15.06.2022 12:52

Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor Siirt'te fıstık fiyatı altını geçti Son aylarda yağışların bol olmasıyla Siirt fıtığından yüksek rekolte bekleniyor.

Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor

Siirt'te fıstık fiyatı altını geçti

SİİRT - Son aylarda yağışların bol olmasıyla Siirt fıtığından yüksek rekolte bekleniyor. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat,"Çiftçilerin elindeki fıstıkları toplayan aracılar fiyatı piyasanın çok üstünde satıyor" dedi.

Siirt'te geçen sene kurak geçtiği için üründe verim kaybı yaşayan ve fiyatı altınla yarışan fıstık, bu sene yağışlarla birlikte rekoltede yüksek verim beklediklerini söyleyen üreticiler, bu sene 200 TL'ye satılan fıstık fiyatının 150 TL'ye düşmesini beklediklerini söyledi. Çiftçilerin elindeki fıstıkları toplayan aracıların fiyatı piyasanın çok üstünde sattıklarını öne süren Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, bunun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Günbat, "Bugün ki görevimiz Siirt merkeze bağlı fıstık bahçelerini ziraat odamızın teknik elemanlarıyla geziyoruz. Verimliliği tespit ediyoruz. Rekolteyi 5 aşağı, 5 yukarı tespit etmeye çalışıyoruz. Bir istatistik yapıyoruz. Bu sene verim çok iyidir. Fıstıklar kalitelidir, hiçbir hastalık yoktur. Olan bahçelerde de gerekli mücadeleleri yaptık. İnşallah fiyatlarda hem çiftçimizin, hem tüketicimizin canı yanmayacak bir şekilde olmasını diliyorum. Geçen yıl piyasaya ucuz fıstık satıldı. Aracılar bu fıstıkları alıp sonra tüketiciye pahalıya sattılar. İnşallah biz bu sene bunu da önlemeye çalışacağız. Arzum, dileğim bu fiyatların bu yıl ortalama bir fiyata çiftçi ile tüketicinin canının yanmayacağı bir fiyata satılmasını arzuluyorum ve bekliyorum" dedi.

Bu yıl yüksek miktarda ürün almayı hedeflediklerini ifade eden fıstık üreticilerinden Levent Başaran, toprağın yağışlara doyduğunu ve üründe bol verim beklediklerini ifade etti. Başaran, "Yıllardır çiftçilik yapıyoruz. Bu sene verim iyidir. Verim iyi olduğu için fıstık fiyatları da düşecek. Bu sene ortalama 200 TL'ye satılıyorsa seneye 150 TL'den satılmasını bekliyoruz. Bu sene hava koşullarından dolayı güzel bir verim bekliyoruz, umutluyuz. Kuraklık yok bu sene dolu yağmadı, mevsim güzel geçti. Mahsulde iyi verim bekliyoruz" diye konuştu.

Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor
Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te aracılar piyasadaki fıstığı toplayıp fiyatı arttırıyor - Son Dakika

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