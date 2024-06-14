Siirt'te böğürtlen hasadı törenle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te böğürtlen hasadı törenle başladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Yunuslar köyünde üretilen böğürtlen hasadı törenle başladı. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, böğürtlenin yüksek katma değeriyle ihracatta önemli bir rol oynadığını belirtti. Bahçe sahibi Kasım Keremullah Ceylan ise böğürtlenin taze olarak iç piyasada satıldığını söyledi.

14.06.2024 19:43
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Türkiye'nin iç pazarı ve dünyaya ihraç edilen böğürtlen hasadı törenle başladı.

Yunuslar köyünde 230 dekarlık arsa üzerinde üretilen böğürtlen, iç pazara ve dünyaya ihraç ediliyor. Hasat töreninde konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Böğürtlen yaklaşık 30 dolara yakın katma değerle ihracatta boy gösteriyor. Bizim savunma sanayinde bir ara geçtiğimiz yıllarda rakam 21 dolarlardı kilogram başına elde ettiğimiz rakam. Yani böğürtlen aslında savunma sanayisinden bile bu anlamda kıymetli bir üründür. İhracattan bugün meyve suyundan pastacılık sektörüne bir çok alanda, özellikle dondurulmuş haliyle dünyanın dört bir tarafına gönderilebilecek çok kıymetli bir üründür" dedi.

En büyük böğürtlen arazisi olarak 1. sırada olduklarını belirten bahçe sahibi Kasım Keremullah Ceylan, "Bizim şu anda 230 dekar dikili alanımız var. Yaban mersini deneme alanlarımızla birlikte şu anda 250 dekar. Biz böğürtlende ciddi bir kaliteli ve standart yakaladık. Böğürtleni taze olarak, iç piyasada büyük marketlere ulusal marketlere taze olarak satıyoruz" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siirt'te böğürtlen hasadı törenle başladı - Son Dakika

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