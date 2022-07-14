Siirt'te buğday hasadında sona gelindi, 125 bin ton verim bekleniyor - Son Dakika
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Siirt'te buğday hasadında sona gelindi, 125 bin ton verim bekleniyor

14.07.2022 13:44

Siirt'te buğday hasadında sona gelindi, 125 bin ton verim bekleniyorSİİRT Siirt genelinde yaklaşık 305 bin dekar araziye ekimi yapılan buğday hasadından 125 ton verim beklenmektedir.

Siirt'te buğday hasadında sona gelindi, 125 bin ton verim bekleniyor

SİİRT Siirt genelinde yaklaşık 305 bin dekar araziye ekimi yapılan buğday hasadından 125 ton verim beklenmektedir. Buğday hasadının yüzde 95'i tamamlandı. Bu yıl ki buğday hasadı, yüksek rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldürdü.

Siirt'te önemli hububat üretim merkezlerinden Kurtalan ilçesi Garzan Ovası'nda, buğday hasadında sona gelindi. Buğday ve kırmızı mercimekte son yılların en verimli dönemini yaşadıklarını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, hasadın 15 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi. Siirt'te 550 bin dekar hububat ve bakliyat ekim alanında 140 bin ton hububat üretimi yapıldığını ifade eden Demirhan, "İlimiz genelinde bölgesel iklim değişikliklerinden dolayı buğday hasadımız 15 Temmuz'a kadar devam etmektedir. İlimizde 2022 yılında 360 bin dekar alan üzerinde bir üretim alanında hububat üretimi yapılmaktadır. 2022 yılında yaklaşık 305 bin dekar buğday ekim alanında tahmini 125 bin ton üzerinde bir ürün bekliyoruz. Siirt 550 bin dekar alan üzerinde hububat ve bakliyat ekim alanı 140 bin tonu aşkın hububat üretimi, 25 bin tonun üzerinde bir bakliyat üretimi ile Türkiye de önemli bir konumdadır. İl genelinde Kırmızı Mercimek hasadımızı tamamladık. Siirt'te ağırlıklı ekimin yapıldığı Kurtalan ve merkez ilçede arpa hasadının sonuna yaklaşmaktayız. 2021 üretim yılının kurak geçmesi ile dekara ortalama 150 kilogram civarında olan verim bu yıl ki iklim koşulları ve yeterli yağıştan dolayı buğdayda 350-450 kilogram, arpada 300-350 kilogram civarında verim alınması bekliyoruz. Ülkemizin en stratejik ürünleri olan kırmızı mercimek ve buğday üretiminin arttırılması için bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün projeleri ve destekleri devam edecektir. Siirt olarak tüm tarımsal ürünlerimizde verimli bir yıl yaşıyoruz. Bu yılki hububat hasadımızın memleketimize ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te buğday hasadında sona gelindi, 125 bin ton verim bekleniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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