Üye Girişi
Siirt'te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor - Son Dakika

Siirt'te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor

28.01.2022 11:25
Siirt'te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor

Siirt'te yapılan el yapımı sucuklar vatandaşlardan büyük rağbet görüyor.

Siirt'te yapılan el yapımı sucuklar vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Kilosu yaş hali 45 lira ve kuru hali 75 lira olan sucuklar ilgi görürken, kimi vatandaş da eti kendisi götürüp özel karışımlarla hazırlatıyor.

Helvacılar Çarşısında bazı kasaplar tarafından genellikle kış aylarında üretimi yapılan sucuklar, vatandaşlar tarafından talep görüyor. Uzun yıllardır sakatat ve el yapımı sucuk işiyle uğraştığını belirten kasap Lokman Kaya, kendi özel karışımlarıyla yaptıkları el yapımı sucuklara vatandaşlar tarafından her geçen gün ilginin arttığını söyledi.

Bazı müşterilerin kendi etlerini getirdikleri ve karışımı kendileri yaparak sucuk dolumu yaptıklarını dile getiren Kaya, "12 yıldır sakatat işiyle uğraşıyorum, ayrıyeten kasaplık yapıyorum. Kış aylarında Siirt'in vazgeçilmezi olan Siirt sucuğunu özel müşterilerimize de dolumu ve karışımını yapıyoruz. Tabi kendi aldıkları etleri bize getiriyorlar, özel bir karışımla hazır hale getiriyoruz. Ortalama kilogramı yaş hali 45 TL, kuru hali de 75 liradır. Tabi biz kendi müşterilerimizin etini de dolduruyoruz. Kilo başı 5 TL el emeği alıyoruz" dedi. - SİİRT

Siirt'te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor
Siirt'te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor
Siirt'te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor
Siirt'te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor - Son Dakika Ekonomi


İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin? İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?         
11:26
Kar topu oynadıktan sonra ısınmak isteyen 13 yaşındaki çocuk sobada kendini yaktı Kar topu oynadıktan sonra ısınmak isteyen 13 yaşındaki çocuk sobada kendini yaktı         
11:21
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim! Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!         
10:12
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
11:25 İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?
11:21 Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta
11:19 Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada
11:17 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti
11:16 Drej Ali: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları olan yeğenlerimle 20 yıldır görüşmüyorum!
11:06 Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı
11:04 Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu
11:00 Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü
10:48 Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
10:44 Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 11:34:06. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te doğal kasap sucuklarına ilgi artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement