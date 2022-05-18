- Siirt'ten 22 ülkeye mücevher ihraç ediliyor

İsrail ve Amerika'dan bu ürünlere yoğun talep var

SİİRT - Siirtli mücevher uzmanı Yunus Acet, dünyanın farklı yerlerinden ham olarak aldığı taşları işleyerek 22 ülkeye ihraç ediyor. İhraç ettiği ülkeler arasında İsrail ve Amerika'da var.

Hobi olarak başladığı bu işe, şimdilerde ise profesyonel olarak devam ettirmektedir. Ham olarak aldığı farklı taşları işleyip 22 ülkeye ihraç ettiğini söyleyen Acet, işlediği taşlara talebin her geçen gün arttığını söyledi.

Acet, "Mücevher işine 10 yıl kadar öne hobi olarak başladım. Son 7 yıldır da profesyonel olarak yapmaktayım. İzmir, Antalya ve İstanbul'da bu işi ağırlıklı yapıyordum. Şuanda bu işi Güneydoğuda bu taşlar fazla bilinmediği için biz doğal taşları hem tanıtmak için hem de bulunduğumuz il ve ilçe istihdam olması için Güneydoğuya taşıdık mağazamızı. Burada şuan bu işi faal olarak yapmaktayız aynı zamanda buradan 22 ülkeye mücevher ihraç etmekteyiz. Ağırlıklı olarak Amerika ve İsrail'e gönderim sağlamaktayız. Bunun yanında 13 kişinin çalışabileceği 1 buçuk milyon liralık bir yatırımızın olduğu kesimhane atölyesi açıyoruz burada. 6 tane kesim makinesi ile çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Onun dışında gönderdiğimiz ülkelerin sayısını yükseltmeye çalışacağız" dedi.

"Ülke ekonomisine büyük katkı"

Acet, "Avrupa'nın birçok ülkesine de bu taşları göndermekteyiz. Dünya'nın farklı ülkelerinden taşları ham olarak almaktayız. Bulunduğumuz ilçede bunları tekrardan işleyip mücevher haline getirip dünya pazarına çıkarıyoruz. Buda ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamaktadır" diye konuştu.