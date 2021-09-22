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Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı - Son Dakika

Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı

22.09.2021 23:11

Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı Siirt'in Tillo ilçesinde "Kendi Pestilini Kendin Yap projesi" kapsamında üzüm sıkma makinası hibe edilen çiftçiler, pestil yapımına başladı.

Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde "Kendi Pestilini Kendin Yap projesi" kapsamında üzüm sıkma makinası hibe edilen çiftçiler, pestil yapımına başladı.

Siirt'te, Tillo Kaymakamlığı Bünyesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen ve Tillo İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kendi pestilini kendin yap" projesi kapsamında üreticilere üzüm sıkma makineleri verildi. Verilen makinalar ile üreticiler elde ettikleri pekmezleri pestil yapmaya başladı.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Sinep köyünde çiftçilerin üzüm hasadına başladığını belirten Tillo ilçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi Servet Nas, üreticilere dağıtılan üzüm sıkma makinasıyla elde edecekleri pekmezleri kısa süre içinde pestil yapacaklarını söyledi.

Nas, "Bu bağda üzüm hasadı gerçekleştirdik. Bu topladığımız üzümleri Tillo Tarım İlçe Müdürlüğünün dağıtmış olduğu üzüm sıkma makinası ile sularını sıkacağız. Sularını sıktıktan sonra bunları pekmeze çevireceğiz. Tekrardan bu pekmezlerle bunları pestile çevireceğiz. Tillo Tarım İlçe Müdürlüğü olarak toplam 27 çiftçiye üzüm sıkma makinası dağıtıldı. Yüzde 70 hibe şeklinde yüzde 30'nu çiftçi karşıladı. Hem pekmez yapılacak hem de pestil yapılacak çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yıllardır bağ ve bahçe işi yaptığını söyleyen çiftçi Metin Sevinç, pestil zamanı olduğu için üzüm hasadına başladıklarını söyledi.

Sevinç, "Küçüklüğümden beri çiftçilik yapıyoruz. İl ve İlçe Tarım müdürlerimiz geldi buraya. Bize verilen makina ile üzümleri sıkma makinasından geçireceğiz pestil için. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Tillo Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Resul Eren ise, "Kendi pestilini kendin yap ana amacı daha önce insan gücüyle yapılan sıkma işlemiyle oluşan fazla işçilik ürün ve zaman kaybına yol açıyordu. Bunu ortadan kaldırmak ve pestil üreticilerimizin refahını artırmak düşüncesiyle hazırlamış olduğumuz bu proje kapsamında çiftçilerimize üzüm sıkma makinasını dağıttık. Bu vesileyle üreticilerimiz daha önce bir gün boyunca sıkmış oldukları ürünü bu makinamızla bir saatte sıkmış olacaklar. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun" şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü Çağdaş Can Toprak ise projeye çiftçilerin büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı
Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı
Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı
Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı
Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı
Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı
Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı

Ziraat Mühendisi, Hisarcık, Tarım, Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirtli çiftçiler devlet desteğiyle pestil yapmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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