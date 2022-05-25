Siirtli çiftçiler rekor düzeyde ürün bekliyor

Siirt genelinde son zamanlarda sıkça görülen düzenli yağmur çiftçileri sevindirirken; buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpa gibi ürünlerde rekoltede yüksek artış bekleniyor.

Son yıllarda kuraklık yaşanması nedeniyle ürünlerden bekleneni alamayan çiftçilerin yüzü, bu yıl düzenli olarak yağan yağmurla birlikte güldü. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, tüm ürünlerde beklenenin üzerinde rekor bir rekolte elde edecekleri için bu yıl çiftçilerin yılı olacağını söyledi. Etkili olan yağışlarla birlikte buğday, mercimek, arpa ve nohutta yüksek verim beklediklerini söyleyen Günbat, "2022 yılı inşallah Türk çiftçisinin yılı olacak. Geçen yıl çok büyük bir kuraklık geçirdik. Özellikle ilimizde bunu yaşadık. Ama bu yıl Nisan ayından itibaren sürekli yağmurların yağması ekinlerimizin yani buğday, kırmızı mercimek ve arpada bol bir ürün bekliyoruz. Elimdeki başaklardan da anlaşılacağı gibi ekinler çok iyidir. İnşallah bu yıl rekor düzeyde bir ürün elde edeceğiz. Kaliteli bir ürün elde edeceğiz. Yağışların düzenli olması soğuk don olayı da yaşamadığımız için başaklar da bu kadar olgun ve dolgun olduğunu gördüğünüz gibi inşallah bu yıl çok kaliteli bir ürün elde edeceğiz" dedi. - SİİRT