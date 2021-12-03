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Silifke'den Irak'a bakla ihracatı başladı - Son Dakika

Silifke'den Irak'a bakla ihracatı başladı

03.12.2021 10:09

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan baklalar, özel olarak paketlenip Irak'a ihraç ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan baklalar, özel olarak paketlenip Irak'a ihraç ediliyor.

Silifke'de sezonun başlamasıyla birlikte üreticiler özenle yetiştirdikleri baklayı hasat etmeye başladı. Hasat edilen ürünler ilçedeki Atayurt Hali'ne getiriliyor. Burada özel paketlenen ürünler, Irak'a gönderiliyor.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer yaptığı açıklamada, baklanın kilogramının 10 liradan ihraç edildiğini belirtti.

Bu yıl bin dönüm araziden yaklaşık 500 ton bakla hasat edileceğini vurgulayan Türer, bunun yarısının Irak'a ihraç edileceğini, kalan kısmının ise iç piyasada tüketileceğini kaydetti.

Türer, fiyatların bu şekilde gitmesi halinde çiftçilerin emeklerinin karşılığını alacaklarını ifade ederek, "Bakla vitamin açısından zengin olduğu için Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle Çukurova bölgesinde yaygın olarak üretimi yapılan bakla, hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen bir sebze. Bölgemizde üretilen baklanın çoğunluğu İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Dileğimiz, fiyatların sezon boyunca iyi olup çiftçimizin yüzünün gülmesi. Günde 60 ila 70 ton arasında Irak'a bakla gönderiliyor" diye konuştu. - MERSİN

Silifke'den Irak'a bakla ihracatı başladı
Silifke'den Irak'a bakla ihracatı başladı
Silifke'den Irak'a bakla ihracatı başladı
Silifke'den Irak'a bakla ihracatı başladı

Atayurt, Mersin, Hasat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Silifke'den Irak'a bakla ihracatı başladı - Son Dakika Ekonomi


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