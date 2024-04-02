YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Silolara sığmayan buğdaylar toprak altından çıkarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Silolara sığmayan buğdaylar toprak altından çıkarılıyor

Geniş Video İzle

Sivas'ta geçtiğimiz yıl 1 milyon tona yakın buğday üretimiyle rekor kırıldı. Silolara sığmayan 210 bin ton buğday, toprak altına gömülerek muhafaza edildi. Şimdi ise bu buğdaylar ekonomiye kazandırılmak üzere gömüldükleri yerden çıkartılıyor. Toprak altında depolama yöntemi daha hijyenik ve sağlıklı olduğu belirtiliyor.

02.04.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silolara sığmayınca toprağa gömülmüştü

-Toprak altına gömülen 210 bin ton buğday ekonomiye kazandırılmak üzere gömüldükleri yerde çıkartılıyor

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz yıl 1 milyon tona yakın buğday üretimiyle tüm tarihlerin rekoru kırılmıştı. Silolara sığmayınca geçtiğimiz yıl toprak altına gömülen yaklaşık 210 bin ton buğday, ekonomiye kazandırılmak üzere gömüldüğü yerden çıkartılıyor.

Türkiye'nin hububat ambarı olarak bilinen Sivas'ta 2023 yılı verimli geçmişti. 2022 yılında 800 bin tonla üretimde rekor kıran Sivas, 2023 yılında 1 milyon tona yakın üretimle kendi rekorunu egale etmişti. Verimin oldukça yüksek olduğu kentte çiftçilerin ürettiği ürünleri satın alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), il merkezi ve ilçelerde bulunan silolarda muhafaza etti. Geçtiğimiz yıl 350 bin ton hububat satın alan TMO, 140 bin ton ürünü modern silolarda depoladı. Üretilen buğday silolara sığmayınca geleneksel yöntemlere başvuruldu. 210 bin ton buğday bu nedenle toprak altına gömülerek muhafaza edildi. Geçtiğimiz yıl gömülen buğdaylar ekonomiye kazandırılmak üzere gömüldükleri yerden çıkartılmaya başlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 yılında hububat alımı yapmıştı. Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi yapılmıştı. Depoların yeterli olmadığı zamanlarda eskiden de olduğu yer altında depolama yapılıyordu. Bugün baktığınızda TMO, 350 bin ton civarında buğday aldı. Bunun 140 bin tonunu modern silolarda, 210 bin tonunu ise eskiden olduğu gibi orijinal bir şekilde toprak altında depoladı ve muhafaza ediyor. Zamanı gelince de ülkemizde sıkıntı yaşamamak için ilgili yerlere veriyor. İhtiyaç olduğunda vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması için buralardan kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"Toprak altı daha hijyenik"

Toprak altında depolama yönteminin profesyonel bir sistem olduğunu söyleyen Başkan Çetindağ, "TMO, toprak altında muhafaza işlemini Sivas'ta başarılı bir şekilde yapıyor. Dünyanın birçok yerinde bu yöntem kullanılıyor ama TMO daha profesyonel bir şekilde yapıyor. Toprak altında depolama yöntemi, en ufak bir problem olmadan daha kaliteli bir şekilde saklama yönetimidir. Vatandaşlara da belirtelim ki toprak altında saklama yöntemi daha sağlıklı, daha sıhhatli ve daha hijyenik. Bunu da Toprak Mahsulleri Ofisimiz çok profesyonel bir şekilde yapıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silolara sığmayan buğdaylar toprak altından çıkarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TKDK Tekirdağ İrtibat Bürosu IPARD 3 Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
    12:39 TKDK Tekirdağ İrtibat Bürosu IPARD 3 Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tekirdağ İrtibat Bürosu, IPARD 3 bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programda, TKDK'ya yapılacak başvuruların önemi vurgulandı ve Tarım, Trakya'da gelişmiş ve verimli topraklara sahip olduğu belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü ise projelerin üretimini beklediklerini ifade etti.

  • Elazığ Belediyesi Kullanılmış Giysi Kumbarası Tahrip Edildi
    12:37 Elazığ Belediyesi Kullanılmış Giysi Kumbarası Tahrip Edildi

    Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarası, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kumbarada biriktirilen tekstil ürünleri gece saatlerinde talan edildi.

  • AESOB Başkanı: Bayram alışverişlerinde güvenilir esnafları tercih edin
    12:36 AESOB Başkanı: Bayram alışverişlerinde güvenilir esnafları tercih edin

    Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, bayram öncesinde alışveriş yapacak olan vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarırken güvenilir mahalle esnafından alışveriş yapılması tavsiyesinde bulundu. Dere, vatandaşları esnaf ve sanatkarların ürünlerini tercih etmeye çağırdı ve sağlıksız ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

  • Trabzon, Nevruz Bayramı tatili için İranlı turistlere ev sahipliği yapıyor
    12:35 Trabzon, Nevruz Bayramı tatili için İranlı turistlere ev sahipliği yapıyor

    Trabzon, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olarak, Nevruz Bayramı tatili için İran'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. İranlı turistler, Trabzon'daki otellerde yoğunluk oluşturarak, tarihi mekanları, mağazaları, lokantaları ve alışveriş merkezlerini hareketlendiriyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, İranlı turistlerin ilgisinin artmasıyla birlikte Trabzon'da Nevruz Bayramı'nın da kutlanmasını planladıklarını belirtiyor. Trabzon'un turizm potansiyeli ve İranlı turistlerin ilgisi, Trabzon-Tahran seferlerinin başlatılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Trabzon ve İran arasındaki ticari ilişkilerin artırılması ve yeni turizm destinasyonları oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.

  • Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
    12:32 Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ambalajları kontrol edildi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, denetimlerin amacının vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

  • Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ediyor
    12:32 Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ediyor

    Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın güvenini kazanarak ustalık dönemine başladığını belirterek, projelerin olduğu yerden devam ettiğini söyledi. 5 yıllık görev süreci içerisinde 125 projeyi hayata geçiren Dinçer, yeni dönemin en verimli şekilde geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

  • Adana'da Ramazan Ayı Denetimleri Sürüyor
    12:21 Adana'da Ramazan Ayı Denetimleri Sürüyor

    Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında, ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla gıda sektöründeki iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 2 bin 896 iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bugün ise 250 iş yerini denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimde hijyen, etiket bilgileri, paketlenme durumu gibi konular incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

  • Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un maliyeti üç katına çıktı
    12:17 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un maliyeti üç katına çıktı

    Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'yı Sultanlar Ligi'nde başarıyla temsil eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un yıllık maliyetinin üç katına çıktığını söyledi. Uysal, bu mali tablonun mevcut sponsorluk yapısında devam ettirilemeyeceğini belirterek, kentin tüm kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerini takıma 'acil' destek olmaya çağırdı.


11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
12:00 Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
11:05 Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
10:59 Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:31 Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
10:26 Avrupa’nın ortasında ilkokula silahlı saldırı 3 yaralı Avrupa'nın ortasında ilkokula silahlı saldırı! 3 yaralı
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 12:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: Silolara sığmayan buğdaylar toprak altından çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement