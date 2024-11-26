Siluanov'dan Dijital Finans Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Siluanov'dan Dijital Finans Vurgusu

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, dijital varlıkların geleneksel sistemleri geçeceğini söyledi.

26.11.2024 13:17
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yeni ödeme sistemlerinin gelecekte daha fazla kullanılacağını belirterek, "Dijital finansal varlıklar gelişecek ve daha ucuz, hızlı ve güvenilir oldukları için sonunda geleneksel ödeme sistemlerinin yerini alacak." dedi.

Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikte konuşarak, ekonomi ve finans alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Enflasyonun öncelikle düşük gelirli vatandaşları etkilediğine işaret eden Siluanov, "(Enflasyon) Maaşlar ve ham maddeler gibi giderleri enflasyona bağlı şirketleri de etkiliyor. Tüm bunlar genellikle enflasyondan daha hızlı büyüyor. Bu nedenle, enflasyon sorununu hemen ve gerçekten çözmek gerekiyor." diye konuştu.

Siluanov, Rus bankalarının yaptırımlar nedeniyle sorun yaşadığı uluslararası ödeme sistemlerine ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. Dijital finansal varlıkların, bir para birimi veya uygun bir varlıkla desteklendiğini belirten Siluanov, "Dijital finansal varlıklar gelişecek ve daha ucuz, hızlı ve güvenilir oldukları için sonunda geleneksel ödeme sistemlerinin yerini alacak. Bizimle çalışmak istemeyen ülkelerinkiler de dahil, bankaları kullanmamıza gerek kalmıyor." şeklinde konuştu.

Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT'ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına imkan sağlayan kararnameyi mart ayında onaylamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anton Siluanov, Ekonomi, moskova, Finans, Maliye, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siluanov'dan Dijital Finans Vurgusu - Son Dakika

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