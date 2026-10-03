Silver Nova, Pire'den Bodrum'a 351 turist taşıdı, esnaf hareketlendi - Son Dakika
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Silver Nova, Pire'den Bodrum'a 351 turist taşıdı, esnaf hareketlendi

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Silver Nova, Pire\'den Bodrum\'a 351 turist taşıdı, esnaf hareketlendi
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Bahamalar bayraklı Silver Nova, saat 07.00'de Pire Limanı'ndan Bodrum'a gelerek 351 turist taşıdı. Ağırlıklı İrlandalı yolcular Bodrum Kalesi ile çarşıyı gezdi, alışverişle esnafa canlılık kattı; gemi 19.00'da Santorini'ye hareket edecek.

Bodrum, kruvaziyer turizmiyle hareketli günlerinden birini yaşarken, Bahamalar bayraklı 243 metre uzunluğundaki Silver Nova ilçeye 351 turist getirdi.

Pire Limanı'ndan saat 07.00'de Bodrum'a gelen lüks kruvaziyerde, ağırlıklı olarak İrlandalı turistlerden oluşan 351 yolcu ile 535 mürettebat bulunuyor. Sabah saatlerinde gemiden inen turistler, Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını gezmek üzere ilçe merkezine dağıldı. Turistlerin bir bölümü Bodrum Kalesi'ni ziyaret ederken, bazıları çarşı ve sokaklarda yürüyüş yaptı. Tarihi ve kültürel alanları gezen turistler, kentteki mağaza ve işletmelerden alışveriş yaparak esnafa da hareketlilik kazandırdı. Bodrum'un tarihi dokusu ve turistik noktalarını yakından görme fırsatı bulan turistler, çarşıda alışveriş yapıp kentin sokaklarında gezinti gerçekleştirdi. Kruvaziyer yolcularının ilçe merkezindeki hareketliliği, turizm sezonunun son günlerinde esnafa da nefes aldırdı. Gün boyunca Bodrum'da kalacak Silver Nova'nın saat 19.00'da Santorini Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Pire LimanıBahamalarEkonomituristBodrumTurizmSon Dakika

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