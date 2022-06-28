Simav'da biçerdöver kontrolleri için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Simav'da biçerdöver kontrolleri için hazırlıklar tamamlandı

28.06.2022 12:31
Simav'da biçerdöver kontrolleri için hazırlıklar tamamlandı

Kütahya'nın Simav'da ilçesinde biçerdöver kontrolleri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav'da ilçesinde biçerdöver kontrolleri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, "Tarla bitkilerinde zamanında hasat yapılabilmesi, en az ürün kaybı ile ve tekniğine uygun hasat yapılabilmesini sağlayarak bu sayede milli servet kaybını en az seviyeye düşürmek, eğitimsiz, donanımsız biçerdöver hizmeti verilmesini önlemek ve kamu düzeninin korunması amacıyla Kütahya Mülki hudutları dahilinde 2022 yılı biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile İlgili Valilik Tebliği yayımlandı. Bu tebliğ çerçevesinde, G sınıfı sürücü belgesi veya biçerdöver operatör belgesi olmayan biçerdöverlerin çalıştırılmasına izin verilmeyeceğinden belgesi olmayan biçerdöver sahipleri ile üreticilerimiz anlaşma yapmamaları gerekmektedir. Kütahya İli sınırları içerisinde hasat sırasında yüzde 2 ürün kaybı oranını geçmeyecektir. Biçerdöver sahipleri 6 şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulundurmayan biçerdöverleri çalıştıramayacaktır. Ürün sahipleri hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöverleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildireceklerdir. Biçerdöver ücretlerinin belirlenmesinde ürün sahibi veya ürün sahibini temsilen muhtarlıklar, Belediye Başkanlıkları, Ziraat Odası Başkanlıkları ile biçerdöver sahipleri arasında hukuki geçerliliği olan sözleşme yapılmalıdır. Biçerdöver ücretleri de yapılacak sözleşmede belirtilmelidir" dedi.

"İlçe Müdürlüğünde yetki belgesi verilmiş 12 Ziraat Mühendisi ve Tekniker bulunuyor"

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde bu konuda eğitim almış ve yetki belgesi verilmiş 12 ziraat Mühendisi ve tekniker bulunduğunu söyleyen Müdür Tokdemir," Bu arkadaşlarımız düzenli olarak hasadın devam ettiği her gün biçerdöver kontrollerini yaparak üreticilerimizin yanında olacaklardır. Her yıl hasat başladığı günden bittiği güne kadar resmi araçlarımızla hububat ekili arazilerde yapılan biçerdöver hasatlarında gerekli şartların sağlanmasıyla ilgili kontroller yürütülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz şartlara uymayan biçerdöverlere idari para cezaları kesilecektir. Bu cezalar, belgesi olmadan çalışan biçerdöver sahibine, Yangın tüpü bulundurmayan biçerdöver sahibine ve yüzde 2 den fazla dane kaybına sebep olarak biçim yapan biçerdöver sahibine her bir durum için ayrı ayrı 581 TL'dir. İlçemizde yaklaşık 200 bin dekar alanda arpa, buğday, çavdar gibi hububat ürünü ekili alan mevcut. Bu yılda rekoltenin iyi olmasını bekliyoruz. Tahminlerimiz doğru çıkarsa 50 bin ton civarında arpa, buğday üretimi bekliyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Simav'da biçerdöver kontrolleri için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:23 7 yıldır kayıp sanılıyordu, öldürüldüğü anlaşıldı! Kütahyalı kadın yasak aşkının kurbanı olmuş
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:12 Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:38 Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 12:47:13. #1.12#
SON DAKİKA: Simav'da biçerdöver kontrolleri için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement