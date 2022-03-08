Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek

08.03.2022 10:01
Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Simav'da 2021 Yılı Bitkisel Üretim Desteklemeleri kapsamında çiftçilere yaklaşık 5,5 Milyon TL ödeneceğini belirtti.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Simav'da 2021 Yılı Bitkisel Üretim Desteklemeleri kapsamında çiftçilere yaklaşık 5,5 Milyon TL ödeneceğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, "Bakanlığımızın çiftçilerimize verdiği pek çok destekleme mevcut olup bitkisel üretimi teşvik etmek için uyguladığı destekler de bunlardan en önemlileridir. Bu kapsamda başta mazot gübre desteği olmak üzere, sertifikalı fidan ve tohum desteği, kuraklık desteği, yem bitkisi desteği gibi pek çok destekleme kalemi mevcuttur. Bakanlığımıza bağlı kayıt sistemlerine (ÇKS, ÖKS) kayıtlı olan üreticilerimize her yıl düzenli olarak bu desteklemeler verilmektedir. Yem bitkisi desteği, bambus arısı desteği, Sertifikalı fidan, tohum desteği ve fark desteği gibi bazı desteklemelerden yararlanmak için ise kayıt sistemlerine kayıtlı olmanın yanında çiftçimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze gelerek ürününü tespit ettirmesi de gerekmektedir" dedi.

2021 yılında Simav ve köylerinde Bitkisel Üretimde bulunan çiftçilere yaklaşık 5,5 Milyon TL destek ödeneceğini belirten Müdür Tokdemir, "Desteklemelerin listeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde ve Köylerimizde askıya çıkarılarak askı neticesinde de kesinleşmiş olup ileriki günlerde Bakanlığımızca bu desteklemeler üreticilerimizin Ziraat Bankasındaki hesaplarına veya isimlerine yatırılacaktır" dedi.

"Mazot gübre desteği dekar başına 100 TL civarında olacak"

Gıda üretiminin ve tarımın öneminin giderek artmakta olduğunu, bu dönemde çiftçilerin üretmeye devam etmesi için Bakanlık ve Devlet desteklemelerinin devam ettiğini söyleyen Tokdemir, mazot gübre desteğinin dekar başına 100 TL civarında olacağını, bu sebeple çiftçilerin mutlaka üretim yapmaları ve desteklemelerden yararlanmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek
Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek

YORUMLAR
500
8 bin metre kalkan ağına el konuldu 8 bin metre kalkan ağına el konuldu Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Türk Lirası, Hisarcık, Tarım, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Hayallerini gerçekleştirdi! Kadın şoför çekici operatörü oldu
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:32 Karşıdan karşıya geçmek isterken taksinin altında kaldı!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:26 Dini nikahlı eşi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde bıçaklandı!
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:07:22. #1.12#
SON DAKİKA: Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement