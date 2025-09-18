Simav\'da Hasat Zamanı Kontrolleri

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince hasat zamanı kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında kaba yemler arasında yer alan ve verimiyle öne çıkan sorgum sudan otu tarlalarında hasat zamanı kontrolleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için kaliteli kaba yemin önem taşıdığını belirttiler. - KÜTAHYA