Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı yapım işi ihalesinin 7 firmanın katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.
Jeotermal Kaynaklı Sera OSB'nin içme suyu, atık suyu, telekom ve elektrik altyapısını kapsayan ihale sonucunda çalışmaların 2025 yılı son çeyreğinde hazır hale getirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Simav'da Jeotermal Sera OSB İhalesi Yapıldı - Son Dakika
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