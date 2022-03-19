Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı - Son Dakika
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Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

19.03.2022 10:05

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

ÇANAKKALE - Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak ve daha sonra geçiş bedeli 200 lira olacak.

Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı - Son Dakika


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