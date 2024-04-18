Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2023'te 4,4 milyon mükellef gelir vergisi beyannamesi verdi

Çankırı ve Kastamonu'da Mart ayında 483 adet konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Çankırı'da Mart ayında 118 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 37,6 azaldı. Kastamonu'da ise Mart ayında 365 konut satıldı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 8,1 azaldı.