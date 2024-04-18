Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2023'te 4,4 milyon mükellef gelir vergisi beyannamesi verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2023'te 4,4 milyon mükellef gelir vergisi beyannamesi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellef ile ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefin gelir vergisi beyannamesi verdiğini açıkladı.

18.04.2024 13:54
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "2023'te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 2023'te 4,4 milyon mükellef gelir vergisi beyannamesi verdi - Son Dakika

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