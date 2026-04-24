Şimşek: Enflasyon beklentilerinde savaş ve enerji maliyetleri etkili

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 15:54  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ABD-İran-İsrail arasındaki savaşla artan enerji maliyetlerinden kaynaklandığını ve petrol fiyat şokunun küresel enflasyonist baskıları artırdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon beklentilerindeki bozulmada ABD-İran- İsrail arasındaki savaşla birlikte artan enerji maliyetlerini işaret eden Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön şart olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, İsrail, Enerji, İran

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 16:29:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.