Şimşek, G20 Toplantısı için ABD'ye gitti - Son Dakika
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Şimşek, G20 Toplantısı için ABD'ye gitti

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantısında küresel ekonomik konuları ele alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'nin Asheville kentine gitti.

Bugün başlayacak ve 1 Eylül'e kadar sürecek toplantılarda, jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler ele alınacak.

Küresel büyüme görünümü, derinleşen küresel dengesizlikler ve dünya genelinde yükselen kamu borç seviyeleri gündemin diğer başlıkları arasında bulunuyor.

Toplantılara katılacak bakanlar ayrıca büyüme dostu politikaları ve özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesi konularını da görüşecek.

Bakan Şimşek'in, toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, G20 Liderler Zirvesi, Dış Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek, G20 Toplantısı için ABD'ye gitti - Son Dakika

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