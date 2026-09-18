Şimşek, petrol 76-77 dolara gelirse eşel mobile gerek kalmayacağını söyledi

Şimşek, petrol 76-77 dolara gelirse eşel mobile gerek kalmayacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, petrol fiyatlarının varsayımlarındaki gibi 76-77 dolara gelmesi halinde gelecek sene eşel mobile ihtiyaç olmayacağını belirtti. Şimşek'in bu değerlendirmesi, petrol fiyatlarına bağlı olarak eşel mobilin gelecek yıl devreye alınmayabileceğine işaret ediyor.
Bakan Şimşek: "Eğer petrol fiyatları bizim varsayımımızda olduğu gibi 76-77 dolarlara gelirlerse, gelecek sene eşel mobile ihtiyaç olmayacak."
Kaynak: İHA
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