Sinema sektörü bu proje ile çağ atlayacak - Son Dakika
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Sinema sektörü bu proje ile çağ atlayacak

24.04.2022 17:00
Sinema sektörü bu proje ile çağ atlayacak

Türkiye'nin uluslararası ilk film platosu olan Mıdwood, film ve eğlence sektöründe geliştirdiği mıd token projesi ile sektöre çağ atlatacak.

Türkiye'nin uluslararası ilk film platosu olan Mıdwood, film ve eğlence sektöründe geliştirdiği mıd token projesi ile sektöre çağ atlatacak. Uluslararası arenada Türkiye'nin adını duyuracak olan proje ile birlikte sinema sektörü alanında ülkeye milyon dolarlık yatırımların gelmesi planlanıyor.

Mıdwood, geliştirdikleri proje ile film sektöründe yeni bir çığır açmayı planlıyor. Mıdwood İstanbul Film Stüdyoları A.Ş. tarafından hayata geçirilen projenin arzı ile birlikte sinema sektörü finansal açıdan farklı bir boyuta geçiş yapacak. Projenin paydaşı olan Fintech Global A.Ş.'de mıdwood adına Bep20 ağı kullanarak oluşturduğu varlıklarını, küresel film ve eğlence dünyasına sunacak.

Projenin ön satışı ise 28 Nisan 2022, Perşembe günü saat 15.00'da https://midtoken.io/tr web sitesinde ve ardından global borsalarda gerçekleşecek. Türkiye'nin uluslararası arenada ilk film platosu ve bir dünya markası olarak film endüstrisine hizmet vermeye başlayacak olan Mıdwood, İstanbuldaki Film Stüdyo Kompleksinde vereceği hizmetler ve sunduğu fırsatlarda bu proje ön plana çıkarak, film ve eğlence evrensel dünyasında avantajları da beraberinde getirecek.

Mıdwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San konuyla ilgili olarak, "Avrupa'nın en büyük, dünyanın önemli film-içerik üretim merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Mıdwood, mıd token ile de sektörün tüm paydaşlarının birbirine bağlayacağı bambaşka bir vizyonu şekillendirecek. Aynı zamanda Mıdwood metaverse evreninde de kullanılabilecek olan projenin, film yapımcılarından dağıtıcılara, içerik oluşturuculardan son kullanıcılara varıncaya kadar sektörün global tüm paydaşlarına çok özel ve farklı avantajlar sunacak" açıklamasında bulundu.

San ayrıca, "Proje ile her daldaki sanatçılar ve eser üreticileri, sanatsal bir metaverse evreni içerisinde dolaşabilecek, NFT oluşturulabilecek ve oluşturulan NFT'ler ile Mıdwood Metaverse evreninde sanat galerisi açılabilecek" şeklinde konuştu. Sürekli gelişen ve genişleyen alt yapısı ile sunduğu fırsatları her geçen gün artıracak olan mıd token, tüm paydaşlarını tamamen bağımsız ve demokratik bir şekilde eko-sistemine entegre edecek ve yapacağı geliştirmeler konusunda da paydaşlarıyla ortak karar verecek.

Mıdwood Metaverse evreninde düzenlenecek filmlerin ön gösterimlerinden özel buluşmalara, konserlerden VIP organizasyonlara varıncaya kadar pek çok etkinlikler ile yapımlarda kullanılacak tüm ekip ve ekipmanlar ile hizmetlerde, NFT oyunlarında, NFT eserlerin sergileneceği sanat galerileri ve mağazalarda mıd tokeni kullanılacak. - KOCAELİ

Sinema sektörü bu proje ile çağ atlayacak
Sinema sektörü bu proje ile çağ atlayacak

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Kaynak: İHA

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