Sinerji Yüksek Teknoloji\'den Kırıkkale\'ye İstihdam ve Ekonomik Katkı

13.03.2026 00:07
Sinerji Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Duman, şirketin çalışan sayısının 1200'e ulaştığını belirtti. Kırıkkale'deki üretim ve teknoloji çalışmaları şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlarken, Ramazan dolayısıyla düzenlenen iftar programında Duman, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, savunma sanayisinde yerli üretim vizyonunun güçlenmesi gerektiğini ifade eden Duman, sosyal sorumluluk projelerine de dikkat çekti.

Sinerji Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Duman, şirket bünyesinde çalışan sayısının bin 200 kişiye ulaştığını söyledi. Duman, Kırıkkale'de üretim ve teknoloji alanında yürütülen çalışmaların şehrin istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Sinerji Yüksek Teknoloji A.Ş. tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Duman, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Duman, davete katılan basın mensuplarına teşekkür ederek Ramazan'ın toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir dönem olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yerli ve milli üretim vizyonunun savunma sanayisinin gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Duman, bu süreçte kamu ve özel sektörün birlikte önemli projelere imza attığını dile getirdi. Yaklaşık 12 yıldır faaliyetlerini sürdüren Sinerji Yüksek Teknoloji'nin üretim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Duman, savunma sanayisinin Türkiye için stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) savunma sanayisinde önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Duman, yerli üretim altyapısının güçlenmesinde MKE'nin önemli rol üstlendiğini ifade etti. Duman ayrıca, kamu ve özel sektör iş birliğinin Türkiye'nin üretim kapasitesini artırdığını söyledi. Sinerji Yüksek Teknoloji'nin Kırıkkale'de önemli bir istihdam kaynağı olduğunu belirten Duman, şirket bünyesinde binin üzerinde personelin görev yaptığını, grup şirketleriyle birlikte bu sayının yaklaşık bin 200 kişiye ulaştığını kaydetti.

Şirket olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem verdiklerini ifade eden Duman, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti. Bu çalışmaların daha sistemli yürütülmesi amacıyla Sinerji Derneği'nin kurulduğunu ve ilerleyen süreçte vakfa dönüştürülmesinin planlandığını söyledi.

Duman, amaçlarının Kırıkkale'de üretim yapmak, istihdam oluşturmak ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlamak olduğunu ifade etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinerji Yüksek Teknoloji'den Kırıkkale'ye İstihdam ve Ekonomik Katkı
