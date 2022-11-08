Baharatlarında kanserojen madde tespit edilen ünlü markayla ilgili bakanlıktan açıklama geldi: Firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Arifoğlu markasıyla Türkiye'den Singapur'a gönderilen bazı baharat ürünlerinde kanserojen renklendirici katkı maddesi tespit edilmiş ve söz konusu ürünler Singapur'da toplatılmaya başlatılmıştı. Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

"İHRACAT BAŞVURUSU YOK"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada,"Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Ancak, söz konusu Haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir.

"İLGİLİ PARTİ PİYASADAN TOPLATILMIŞTIR"

Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.

"BAKANLIĞIMIZ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ YÜRÜTMEKTEDİR"

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında aralıksız yürütmektedir. 2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır."