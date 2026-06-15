Sınır Tanımayan Ticaret Paneli İstanbul\'da

WORLDEF 2026 İstanbul kapsamında düzenlenen "Sınır Tanımayan Ticaret" panelinde, küresel ticaretin geleceği ve Türkiye'nin e-ticaretteki potansiyeli ele alındı. Asset Lojistik Genel Müdürü Onur Tekin, Türkiye'nin sahip olduğu stratejik konum ve güçlü altyapısıyla sınır ötesi e-ticaretin bölgesel üssü olabileceğini vurguladı.

Strateji Danışmanı Metehan Demir'in moderatörlüğünü üstlendiği oturumda, Asset Lojistik Genel Müdürü Onur Tekin ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, sınır ötesi ticarette teknoloji ve altyapı yatırımlarının önemi vurgulandı.

Onur Tekin, e-ticaretin sınırları ortadan kaldırdığını, bu dönüşümün merkezinde ise hızlı, güvenilir ve teknoloji odaklı lojistik çözümlerinin bulunduğunu söyledi. Tekin, özellikle sınır ötesi ticarette teslimat süreleri, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyiminin markaların küresel rekabet gücünü doğrudan etkilediğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına erişim sağlayan stratejik konumuna dikkati çeken Tekin, güçlü lojistik altyapı ve hava kargo ağlarıyla Türkiye'nin bölgesel bir dağıtım ve e-ticaret merkezi haline gelebilecek önemli avantajlara sahip olduğunu belirtti.

Yeni nesil lojistik anlayışının yapay zeka, otomasyon, akıllı depolama sistemleri ve dijital takip teknolojileriyle şekillendiğini vurgulayan Onur Tekin, sektörün artık yalnızca taşımacılık değil; hız, veri yönetimi ve müşteri memnuniyeti odaklı bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

Panelde ayrıca havalimanlarının küresel ticaretteki değişen rolü de gündeme geldi. TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener, havalimanlarının yalnızca yolcu taşımacılığı yapılan merkezler olmaktan çıkarak hava kargo, transit ticaret ve bölgesel lojistik operasyonlarının önemli merkezleri haline geldiğini ifade etti.

Konuşmacılar, sınır ötesi e-ticaretin büyümesini desteklemek için lojistik altyapıların güçlendirilmesi, gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve uluslararası operasyonların daha verimli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

WORLDEF 2026'nın öne çıkan oturumları arasında yer alan panelde verilen ortak mesaj ise küresel ticaretin geleceğinde teknoloji destekli lojistik çözümleri, güçlü hava kargo altyapıları ve entegre tedarik zinciri yönetiminin belirleyici rol oynayacağı yönünde oldu. - İSTANBUL