Sinop Ayancık\'ta balıkçının ağına 5 bin palamut takıldı, tekneye sığmadı

Sinop'un Ayancık ilçesi Gebelit açıklarında denize açılan balıkçının ağına binlerce palamut takıldı. Ağına takılan 5 bin palamut tekneye sığmayınca yardımına başka bir balıkçı teknesi yetişti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde palamut bereketi yaşanıyor. Gebelit açıklarında teknesiyle denize açılan balıkçı Ufuk Yılmaz, gerçekleştirdiği avda 5 bin adet palamut yakalayarak limana döndü. Yılmaz'ın avladığı palamutlar tekneye sığmayınca başka bir balıkçı teknesi yardıma gelerek avlanan palamutların limana taşınmasına destek verdi.

Limana yanaşan teknelerdeki binlerce palamut, kasalara doldurularak tezgahlara ve nakliye araçlarına yüklendi. Sezonun en bereketli avlarından birine imza atan Ufuk Yılmaz, denizdeki bolluğun hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.