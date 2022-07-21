Sinop bayram tatilinde hedefine ulaşamadı - Son Dakika
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Sinop bayram tatilinde hedefine ulaşamadı

21.07.2022 12:02
Sinop bayram tatilinde hedefine ulaşamadı

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta hafta başı itibarıyla biten 9 günlük bayram tatilini değerlendiren Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, belirlenen hedefe ulaşılamadığını açıkladı.

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta hafta başı itibarıyla biten 9 günlük bayram tatilini değerlendiren Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, belirlenen hedefe ulaşılamadığını açıkladı.

Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilen 9 günlük tatilde geçtiğimiz yıl aynı döneme kıyasla zayıf geçti. Bu yılki hedefinin 1 buçuk milyonun üzerinde ziyaretçi olduğu belirtilen Sinop'ta sadece araç girişinde yüzde 37'lik düşüş yaşandı. Bu azalmanın ekonomik sebeplerden kaynaklandığını söyleyen Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, gelenlerin de şehir merkezini tercih etmediğini dile getirdi. Kentteki otellerde doluluk oranında ise deniz kıyısı otellerin daha çok tercih edildiği belirlendi.

Çobanoğlu tatil yapanların çoğunlukla denizi tercih ettiğini vurgulayarak, "Geçen seneye göre araç girişi açısından düşüş olduğu görülüyor, zaten şehir içindeki insan sayısı da bunu gösteriyordu. Kıyı otelleri ağırlıklı doldu, bunlar denize girmek için gelen müşteriler. Fiyat konusunda da görüldüğü üzere parası olan kesim geldi. Şehir merkezindeki otellerin daha az dolu olduğunu duyduk gördük. Zaten şehir merkezine gelip de insanlar bir yere gitmekte gelmekte çok zorlandıkları için de tercih edilmemiş de olabilir. Kesin olan ekonomik olarak sıkıntı olduğu için gelemeyen insanlar çok. Gelenlerin de şehir merkezini tercih etmediğini düşünüyorum. Şehir merkezindeki inşaat halinden hapishanenin kapalı olmasından, şelale yolunun kapanması da bunlara etken" diye konuştu. - SİNOP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ahmet Çobanoğlu, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop bayram tatilinde hedefine ulaşamadı - Son Dakika

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