Sinop Boyabat OSB'de 5 yeni fabrika açıldı, istihdam 461 kişiye ulaştı - Son Dakika
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Sinop Boyabat OSB'de 5 yeni fabrika açıldı, istihdam 461 kişiye ulaştı

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Sinop Boyabat OSB\'de 5 yeni fabrika açıldı, istihdam 461 kişiye ulaştı
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Sinop'un Boyabat ilçesindeki Boyabat OSB'de 5 yeni fabrikanın toplu açılışı yapıldı; üretim yapan aktif işletme sayısı 13'e, toplam istihdam 461 kişiye çıktı. Bölgede inşaatı süren 6 fabrikanın tamamlanmasıyla 150 kişilik ek istihdam sağlanması, 2027'de toplam çalışan sayısının 611'e ulaşması planlanıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde sanayinin gelişimine büyük katkı sağlayacak olan Boyabat Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 5 yeni fabrikanın toplu açılışıyla üretim gücüne güç kattı. Gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte bölgeye yeni istihdam kapıları aralandı.

Açılışı yapılan 5 yeni fabrika ile birlikte Boyabat OSB'de üretim yapan aktif işletme sayısı 13'e, toplam istihdam ise 461 kişiye ulaştı. Bölgede devam eden yatırımların tamamlanmasıyla sanayi alanındaki büyümenin ivme kazanması hedefleniyor.

Toplam 59 sanayi parselinin bulunduğu Boyabat OSB'de bugüne kadar 24 parselin tahsisi gerçekleştirildi. Halihazırda inşaatı devam eden 6 fabrikanın tamamlanmasıyla 150 kişiye daha ilave istihdam sağlanması ve 2027 yılı itibarıyla toplam çalışan sayısının 611'e çıkarılması planlanıyor.

Törende konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Boyabat OSB'nin son yıllarda önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını vurguladı.

Genişlemenin önündeki engellerin aşılmasında katkısı bulunan eski Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Genç ve ilgili kurumlara teşekkür eden Maviş, ilçenin sanayileşme geçmişine değinerek, "Boyabat'ta 1960'lı yılların sonu ve 1970'li yılların başında tuğla ve kiremit sektörüyle başlayan sanayi kültürü, bugün organize sanayi bölgesi ile çok daha farklı sektörlere yayılıyor. Tuğla sektörü ekonomimiz ve istihdamımız açısından önemini korurken, OSB ile birlikte üretim yapımız çeşitleniyor" dedi.

Devam eden projelere dair güncel bilgileri de paylaşan Maviş, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde 6 fabrikanın inşaatı sürüyor, 5 işletmemiz ise proje aşamasında. Yatırımların tamamlanmasıyla 2027 yılı içerisinde OSB'deki işletme sayısı 21'e yükselecek. Toplam istihdamın ise 600'ün üzerine çıkarak 700'e yaklaşmasını öngörüyoruz."

Maviş, kamu kurumları, OSB yönetimi ve yatırımcılarla iş birliğini sürdürerek yeni tesislerin en kısa sürede üretime geçmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA
BoyabatEkonomiGüncelSinopOSBSon Dakika

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