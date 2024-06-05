Sinop Lakerdası Avrupa Birliği Tescil Sürecine Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop Lakerdası Avrupa Birliği Tescil Sürecine Başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Serkan Genç, Sinop lakerdasının Avrupa Birliği(AB) tescil sürecini başlattıklarını duyurdu. Sinop lakerdasını AB işaretli ürünler listesine eklemeyi hedeflediklerini belirten Genç, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte çalıştıklarını ve 2023 yılında coğrafi işaret tescilini aldıklarını söyledi. Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş ise coğrafi işaretli ürünlerin kültürel mirasın aktarılmasını sağladığını vurgulayarak, Sinop lakerdasının marka değerini artırmak için AB tescil sürecine başladıklarını ve lakerda üretimini destekleyen bir projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

05.06.2024 16:49
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Serkan Genç, "Sinop lakerdasının Avrupa Birliği(AB) tescil sürecini başlattık. Sinop lakerdasını AB işaretli ürünler listesine eklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, Sinop lakerdasının Avrupa Birliği(AB) coğrafi işaretini alma sürecini duyurmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana turizm sektöründe öncelikli olarak çalıştıklarını belirterek, "Ürün geliştirme, çeşitlendirme, entegre tanıtım çalışmaları gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin pazarlama süreçlerine katkı sağlıyoruz. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Sinop lakerdasının coğrafi işaret tescil sürecine destek verdik ve 2023 yılında tescil edildi. Sinop lakerdası, su ürünleri konusundaki ilk coğrafi işaret tescilini aldı. Şimdi de Avrupa Birliği tescil süreçlerine başladık ve Sinop lakerdasını AB işaretli ürünler listesine eklemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş ise yaptığı konuşmada, yerel ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Akbaş, "Coğrafi işaretli ürünler sadece ekonomik değer kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel mirasın aktarılmasını sağlıyor. Sinop lakerdasının marka değerini artırmak için AB tescil sürecine başladık. Ayrıca Sinop Lakerda Festivali'ne verdiğimiz destekle festivalin önemi artacak. Sinop'taki Organize Sanayi Bölgesinde bizim de ortağı olduğumuz Kalkınma Ajansıyla birlikte Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilmiş olan su ürünleri işleme ve depolama tesisinde lakerda üretimini destekleyen bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sinop TSO ile KUZKA arasında Sinop lakerdasının Avrupa Birliği coğrafi işareti başvuru danışmanlığı sözleşmesi imzalandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop Lakerdası Avrupa Birliği Tescil Sürecine Başladı - Son Dakika

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