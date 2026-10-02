Sinop\'ta balık satış noktaları av sezonu denetiminde kurallara uygun bulundu

Sinop'ta balık satış noktaları av sezonu denetiminde kurallara uygun bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 av sezonunun başlamasıyla kent genelindeki perakende balık satış noktalarını denetledi. Balıkların boy standartları, mevzuat, hijyen ve satış koşulları incelendi; aykırılık bulunmadı. Denetimler av sezonu boyunca sürecek.
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri avcılığı sezonunun başlamasıyla birlikte perakende balık satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir su ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından kent genelindeki perakende satış yerleri mercek altına alındı. Denetimler kapsamında satışa sunulan balıkların yasal avlanabilir boy standartlarına ve ilgili mevzuata uygunluğu ile hijyen ve satış koşulları detaylı şekilde incelendi.
Denizlerden sofralara ulaşan su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde tüketicilere sunulmasını hedefleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gerçekleştirilen son denetimlerde kurallara aykırı herhangi bir duruma rastlanmadığını açıkladı. Ekipler, sağlıklı gıda arzının temini için denetimlerin av sezonu boyunca aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.
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