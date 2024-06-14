Sinop'ta Balık Üretim Tesislerinden 27 Bin Ton Türk Somunu İhraç Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Balık Üretim Tesislerinden 27 Bin Ton Türk Somunu İhraç Edildi

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve protokol üyeleri, Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bulunan balık üretim tesislerini ziyaret etti. Vali Özarslan, tesislerde yapılan çalışmaları izleyerek açıklamalarda bulundu. Sinop'ta Türk somonunun üretimi, geçen sene 2023 yılında 27 bin ton olarak gerçekleşti. Bu üretim sayesinde yaklaşık 38 milyon dolar, 5 buçuk milyon euro ve 8 milyon ruble ihracat yapıldı. Sinop'un çevre dostu ve doğayla iç içe olan üretimi büyük bir başarı örneği olarak gösterildi.

14.06.2024 11:30
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Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bulunan balık üretim tesislerinden 2023 yılında 27 bin ton Türk somunu ihraç edildi.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve protokol üyeleri Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bulunan balık üretim tesislerini ziyaret etti. Tesislerde çalışmaları izleyip açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, "Sinop bir üretim üssü oldu. Türk somonunun toplam yüzde 35-40 arasındaki bir oranda Sinop'ta, Sinop ile Yakakent arasındaki bir alanda üretimi gerçekleşiyor. Geçen sene 2023 yılında toplam 27 bin ton üretim oldu. Bu üretim sayesinde yaklaşık 38 milyon dolar, 5 buçuk milyon euro ve yaklaşık 8 milyon ruble ihracatımız oldu. 7 yılda bu rakamlar büyük başarının bir örneği. Çevre dostu bir üretim yapıyorlar. Doğayla iç içe bir üretim. Bu da önemli bir nokta" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Balık Üretim Tesislerinden 27 Bin Ton Türk Somunu İhraç Edildi - Son Dakika

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