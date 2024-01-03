Sinop\'ta doğal olarak yetişen nergis çiçeği ekonomik canlılık kazanıyor

Sinop'un köylerinde doğal olarak yetişen ve hoş kokusuyla bilinen nergis çiçeği, kasım-şubat aylarında bölgenin tezgahlarını süsleyerek ekonomik bir canlılık kazanıyor.

Sinop'ta köylerde su kenarlarında kendiliğinden yetişen nergis çiçeği, son yıllarda gelir kapısı oldu. Güzel kokusu ve ferahlatıcı etkisi ile çok sevilen nergis çiçeği, kasım ve şubat ayları arasında yetişerek Sinop'taki tezgahları süslüyor. Sinop'un Erfelek ve Gerze ilçelerinin köylerinde yaygın olarak görülen nergis çiçeği, Sinop'taki tezgahlarda 15 ila 30 lira arasında satılıyor.

Çiçek satıcısı Naim Yılmaz, nergis çiçeklerinin dinlendirici özelliğine dikkat çekti. Yılmaz, "Nergis güzel ve hoş kokulu bir çiçek. Dinlendirici bir özelliği var, ev ortamında bir hafta ile 12 gün arasında dayanma özelliği vardır. Şu an tam mevsimi kasım ayı ile şubat ayları arasında yetişir. Sinop yöresi çevre il ve köylerde özellikle bağ ve bahçelerde yetiştirilen hoş kokulu bir çiçek türüdür. Bu çiçekleri Erfelek ve köylerinden getiriyoruz. Çelen köyünden, Şerefiye, Uzungürgen ve diğer yakınlardaki köylerden alıyoruz. Hemen hemen her köylünün bahçesinde evinin önünde bulunan bir çiçek türü. Fiyatının da ucuz olması güzel kokusu ile satışları olumlu etkiliyor. Sevenleri çok fazla" diye konuştu.

Sinop'ta gelir kaynağı olan nergis çiçekleri 15 lira ile 30 lira arasında satışa sunuluyor. Demetlerin büyüklükleri ve çiçeklerin açık veya kapalı olma durumu, fiyatları etkiliyor. - SİNOP