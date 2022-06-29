Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan , "İşlem süreçlerini kısaltarak verimliliği arttırmak, belediye ve tapu hizmetlerinin etkin hızlı ve güvenli şekilde elektronik ortamda sunulması ve vatandaş memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Sinop'ta emlak rayiç bedeli online ödenebilecek - Son Dakika

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