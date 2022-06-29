Sinop'ta emlak rayiç bedeli online ödenebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta emlak rayiç bedeli online ödenebilecek

29.06.2022 17:07
Sinop'ta emlak rayiç bedeli online ödenebilecek

Sinop Belediye Başkanlığı ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle emlak rayiç bedeli online ödeme ile alınacak.

Sinop Belediye Başkanlığı ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle emlak rayiç bedeli online ödeme ile alınacak.

Sinop Belediye Başkanlığı ile Tapu Müdürlüğü arasında elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına ilişkin protokol imzalandı. Söz konusu protokol ile vatandaşların ödemelerinde kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "İşlem süreçlerini kısaltarak verimliliği arttırmak, belediye ve tapu hizmetlerinin etkin hızlı ve güvenli şekilde elektronik ortamda sunulması ve vatandaş memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - SİNOP

YORUMLAR
500
Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu selden etkilenen Kastamonu'nun ilçelerinde incelemede bulundu
Kaynak: İHA

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta emlak rayiç bedeli online ödenebilecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:34:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta emlak rayiç bedeli online ödenebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement