Sinop'ta Gıda Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Sinop'ta Gıda Denetimleri Sürüyor

Sinop\'ta Gıda Denetimleri Sürüyor
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Sinop'ta gıda güvenliği için yol denetimleri devam ediyor, hijyen ve taşıma koşulları kontrol ediliyor.

Sinop'ta güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda taşıyan araçlara yönelik yol denetimleri aralıksız devam ediyor.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda taşımacılığı yapan araçlar tek tek kontrol edildi.

Denetimlerde gıda taşıyan araçların hijyen koşulları, ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği, taşıma şartları ile sevkiyata ilişkin belge ve kayıtlar titizlikle incelendi. Ekipler, mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla sürücülere gerekli bilgilendirmelerde de bulundu.

Yetkililer, güvenilir gıdanın tüketiciye sağlıklı koşullarda ulaştırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üretimden tüketime kadar gıda zincirinin her aşamasında resmi kontrollerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Gıda Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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