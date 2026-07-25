Sinop\'ta Gıda Denetimleri Sürüyor

Sinop'ta güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda taşıyan araçlara yönelik yol denetimleri aralıksız devam ediyor.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda taşımacılığı yapan araçlar tek tek kontrol edildi.

Denetimlerde gıda taşıyan araçların hijyen koşulları, ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği, taşıma şartları ile sevkiyata ilişkin belge ve kayıtlar titizlikle incelendi. Ekipler, mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla sürücülere gerekli bilgilendirmelerde de bulundu.

Yetkililer, güvenilir gıdanın tüketiciye sağlıklı koşullarda ulaştırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üretimden tüketime kadar gıda zincirinin her aşamasında resmi kontrollerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.