Sinop\'ta İhracat Yüzde 13,9, İthalat Yüzde 60,4 Azaldı

Ekonomi

Sinop'ta 2024 Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9, ithalat ise yüzde 60,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı. 2024 yılı Nisan ayında Sinop'tan yapılan ihracat 2 milyon 253 bin dolar olarak açıklandı. Nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azaldığı görüldü. Sinop'un 2024 yılı Nisan ayındaki ithalatı ise 892 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,4 azaldı. Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Sinop'ta yüzde 252,6 oldu.

En fazla ihracat çatal-bıçak takımı

Nisan ayında Sinop'tan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 638 bin dolar ile çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı ürün grubu bulunuyor. Bu ürün grubunu 315 bin dolar ile tarım ve ormancılık makineleri imalatı ve 279 bin dolar ile balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması ürün grubu takip ediyor. Nisan ayında Sinop'tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 41 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 38 farklı ürün grubunda yapıldı. İthalatta ilk üç sırada 186 bin dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı ürün grubu, 161 bin dolar ile rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının imalatı grubu ve 147 bin dola ile motor ve türbin imalatı ürün grubu yer aldı.

İhracatta ilk sırada Almanya, ithalatta ilk sırada Çin

Nisan ayında Sinop'tan 46 farklı ülkeye ihracat yapıldı. İlk sırada 285 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 279 bin dolar ile Çin olurken, üçüncü sırada 245 bin dolar ile Gürcistan bulunuyor. Nisan ayında Sinop'a yapılan ithalatta ise ilk sırada 594 bin dolar ile Çin yer aldı. Çin'i 186 bin dolar ile İspanya ve 56 bin dolar ile Almanya takip etti. Nisan ayında Sinop'a 24 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti. - SİNOP