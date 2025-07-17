Sinop'ta Konut Satışları Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Konut Satışları Artışta

Sinop\'ta Konut Satışları Artışta
17.07.2025 16:33
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Sinop'ta Haziran 2025'te konut satışları 260 adete ulaştı, yıllık 79 adet artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop'ta 2025 yılı Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre artarak 260 adet olarak gerçekleşti. 2024'ün ilk 6 ayında toplam bin 57 konut satılırken, 2025'in aynı döneminde bu sayı bin 350'ye ulaştı.

TÜİK'in Konut Satış İstatistikleri Haziran 2025 bültenine göre, Sinop'ta satılan 260 konut, geçen yılın aynı ayına göre 79 adetlik artış gösterdi. Sinop Merkez ilçesinde 66 konut satışı yapılırken, bu ilçenin toplam satışlar içindeki payı yüzde 25,4 oldu.

İpotekli satışlar yüzde 12'yi geçti

Haziran ayında Sinop'ta ipotekli konut satışları 32 olarak açıklandı. Bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre 24 adetlik artışa karşılık gelirken, ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 12,3 oldu. Bu satışların 13'ü ilk el, 19'u ise ikinci el konutlardan oluştu.

İlk el satışlarda dikkat çeken yükseliş

İlk kez satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 56 adet artarak 107'ye ulaştı. İlk el konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 41,2 olurken, ikinci el konut satışları da 23 adetlik artışla 153 olarak kaydedildi. İkinci el satışların toplam içindeki oranı ise yüzde 58,8 olarak gerçekleşti. Haziran ayında diğer konut satışları da bir önceki yıla göre 55 artarak 228 oldu ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 87,7'ye yükseldi.

2025'te satışlar hız kazandı

Ocak-Haziran döneminde Sinop'ta konut satışları geçen yıla göre ciddi artış gösterdi. 2024'ün ilk 6 ayında toplam bin 57 konut satılırken, 2025'in aynı döneminde bu sayı bin 350'ye ulaştı. Böylece ilk 6 ayda 293 konutluk artış yaşandı.

En dikkat çekici artışlar:

Nisan ayında satışlar 84 konutluk artışla 265'e çıktı. Haziran ayında ise geçen yıla göre 79 konut fazla satılarak 260'a ulaşıldı. Ocak, Şubat ve Mayıs aylarında da satışlarda önemli yükselişler kaydedildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Emlak, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Konut Satışları Artışta - Son Dakika

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