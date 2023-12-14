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Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira - Son Dakika
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Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira

Sinop'taki balık tezgahlarında uzun süredir görünmeyen palamut, av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlardaki yerini yeniden aldı. Palamutun tanesi 200 liradan satışa sunuluyor.

Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
14.12.2023 - 17:21,  Güncelleme: 17:37
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Kış aylarının sevilen balıklarından palamut av sezonunun başlangıcından bu yana tezgahlarda görünmüyordu. Sinoplu vatandaşlar uzun süre sonra palamut yeniden tezgahlarda gördü.

Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 liradan satılıyor

"FİYATLARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Balık satıcısı Ayhan Arslan, "Bir süredir palamut avlanmıyordu. Palamudun yerine daha çok torik satıyorduk. Şimdi balıkçılarımız palamuda yeniden ulaştı. Şimdilik tanesini 200 liradan satıyoruz. Avlanmaya bağlı olarak fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.

Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 liradan satılıyor
Kaynak: İHA
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Sinop, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira - Son Dakika
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