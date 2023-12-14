Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira

Kış aylarının sevilen balıklarından palamut av sezonunun başlangıcından bu yana tezgahlarda görünmüyordu. Sinoplu vatandaşlar uzun süre sonra palamut yeniden tezgahlarda gördü.

"FİYATLARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Balık satıcısı Ayhan Arslan, "Bir süredir palamut avlanmıyordu. Palamudun yerine daha çok torik satıyorduk. Şimdi balıkçılarımız palamuda yeniden ulaştı. Şimdilik tanesini 200 liradan satıyoruz. Avlanmaya bağlı olarak fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.