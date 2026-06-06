Sinop'ta Somon Üretimi Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Sinop'ta Somon Üretimi Denetimleri Devam Ediyor

Sinop\'ta Somon Üretimi Denetimleri Devam Ediyor
06.06.2026 14:33
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Sinop'ta somon üretim tesisleri, mevzuat denetimleriyle sürdürülebilirlik için kontrol ediliyor.

Türkiye'nin Türk somonu üretiminde lider ili konumunda bulunan Sinop'ta, su ürünleri yetiştiricilik tesislerine yönelik belgelendirme ve üretim denetimleri aralıksız devam ediyor.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yetiştiricilik tesislerinin faaliyetleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında inceleniyor. Ekipler, üretim süreçleri, tesislerin mevzuata uygunluğu ve kayıt işlemlerini titizlikle kontrol ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk somonu üretiminde ülke genelinde lider konumda bulunan Sinop'ta sürdürülebilir ve güvenilir üretimin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin düzenli olarak yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, su ürünleri yetiştiriciliğinde kalite standartlarının korunması, üretimin kayıt altına alınması ve sektörün sağlıklı gelişiminin desteklenmesi amacıyla belgelendirme ve üretim denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sinop, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Somon Üretimi Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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