Sinop\'ta Su Ürünleri Ekosistemi Geliştiriliyor

Sinop'ta su ürünleri ekosisteminin geliştirilmesine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Trabzon'da faaliyet gösteren su ürünleri sektörüne çalışma ziyareti ve yatırım promosyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Sinop Yatırım Destek Ofisi tarafından, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde önce Trabzon'da faaliyet gösteren su ürünleri ekosistemi paydaşlarına birer çalışma ziyareti gerçekleştirildi. İlk olarak Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)'ne gerçekleştirilen ziyarette, birliğin iş ve işlemleri ile "Doğu Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri ve Mamulleri Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi" hakkında bilgiler sunuldu. Sonrasında ikili görüşmeler çerçevesinde su ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik karşılıklı işbirliği imkanları ele alınarak, yapılması planlanan program ve projelere ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. İkinci olarak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nı ziyaret eden KUZKA ekibi, burada su ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik hazırlanan sonuç odaklı programlara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, program üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Çalışma ziyaretinin sonuncusunu ise Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gerçekleştiren ekip, enstitü bünyesinde yer alan Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası ile kapalı devre sistemle yetiştirilen Mersin Balığı, Kalkan Balığı ve Karadeniz Ala'sı üretimi üzerine incelemelerde bulundu.
Ziyaretlerin tamamlanması sonrasında KUZKA Sinop Yatırım Destek Ofisi ekibi, Sinop'ta su ürünleri sektöründe katma değerli ürün üretiminin artırılması amacıyla, Trabzon'da faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarına yönelik yatırım, tanıtım ve promosyon çalışmaları gerçekleştirdi. Özel sektör firmalarını yerinde ziyaret eden ekip, Sinop'ta yatırımcılara sunulan yatırım fırsatlarına ilişkin devlet tarafından sağlanan destekler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Sinop'a yatırım davetinde bulundu. - SİNOP
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