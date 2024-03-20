Sinop\'ta Şubat Ayında Trafiğe Kaydedilen Taşıtların İstatistiği

Ekonomi

Sinop'ta Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 425 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları, Şubat 2024 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 72 bin 001 oldu. Sinop'ta Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 72 bin 001 adet taşıtın yüzde 49'unu (35 bin 315) otomobil, yüzde 16,5'ini motosiklet, yüzde 14,0'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 425 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Sinop'ta Şubat ayında 425 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 425 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 24,5 ile otomobil, yüzde 5,2 ile traktör, yüzde 4,9 ile kamyonet, takip etti. Sinop'ta Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 2 adet arttı.

Şubat ayında bin 694 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam bin 694 adet taşıt içinde otomobil bin 89 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 252 adet ile kamyonet, 169 adet ile motosiklet, 108 adet ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların 76 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - SİNOP