Sinop\'ta Süt Soğutma Tankı Teslim Töreni

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında "süt soğutma tankı" teslim töreni düzenlendi.

İl Tarım Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törende Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i de Sinop Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılanan 10 adet "süt soğutma tankı" üreticilere teslim edildi.

Törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, "Kırsalda süt üreticilerimize önemli fayda sağlayacak olan bu proje ile hem üretim kalitesi artacak hem de soğuk zincirin korunması sağlanacaktır. Projenin bölgemiz üreticilerine hayırlı ve bereketli olmasını diliyor; Tarım Müdürlüğümüze, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne, proje ekibimize ve tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Törene; İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Karakaş ve süt üreticileri katıldı. - SİNOP