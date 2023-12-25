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Sinop'ta Tarımsal Üretim Planlaması İçin Teknik Komite Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Tarımsal Üretim Planlaması İçin Teknik Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen teknik komite toplantısında, 2024-2026 yılları için hazırlanan tarım stratejileri belirlendi. Planlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmek üzere imzalandı.

Sinop\'ta Tarımsal Üretim Planlaması İçin Teknik Komite Toplantısı Gerçekleştirildi
25.12.2023 - 12:48,
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Sinop'ta 2 yıllık tarımsal üretimin planlaması için teknik komite bir araya geldi. Teknik Komite, 2024-2026 yılları için hazırlanan tarım stratejilerini belirledi. Hazırlanan planlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmek üzere imzalandı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin planlanması teknik komite toplantısı düzenlendi. Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Abdullah Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Şube Müdürü tarafından 2024-2026 yılı Sinop İli Hayvansal Üretim Planı konusunda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü tarafından 2024-2026 yılı Su Ürünleri Üretim Planı konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında düzenlenen Tarımsal Üretimin Planlanması İl Teknik Komitesi toplantısında ayrıca 2024-2026 yılları için hazırlanan üretim planları Teknik Komite onayına sunularak Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilmek üzere imza altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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